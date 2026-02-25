¡ÖÌÆÇÏ¤Î¹ñ»Þ¡×À¸¤ó¤À¥á¥ó¥¿¥ëÄ´¶µ¤Î¼êÏÓ¡¡±Ñ¹ñÎ±³Ø¤¬´ðÁÃ¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤ò½¬´·ÉÕ¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡¡Ú¤µ¤é¤ÐÇì³Ú¡¡¹ñ»Þ±É»Õ¡¡±É²§¤¬ÇÏ¡Û3·î3ÆüÉÕ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¡Ê70¡Ë¤Î¶ÈÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö±É²§¤¬ÇÏ¡×¡£3²óÌÜ¤Ï¡ÖÌÆÇÏ¤Î¹ñ»Þ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡£JRA¡¦G1ÄÌ»»22¾¡¤Î¤¦¤Á17¾¡¤òµó¤²¤¿¶¯¤¤ÌÆÇÏ¤Å¤¯¤ê¤ÎÈë¤±¤Ä¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥¦¥¤¡¼¥¯¤ËÂçµó14Æ¬½Ð¤·¡ÊÃæ»³8Æ¬¡¢ºå¿À2Æ¬¡¢¾®ÁÒ4Æ¬¡Ë¤Î¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¹ñ»Þ±¹¼Ë¤ËÂ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Àö¤¤¾ì¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡£½Õ¤Î¤¦¤é¤é¤«¤ÊÍÛµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±¹¼ËÅï¤Ë²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¡£¡Ö¹ñ»Þ±¹¼Ë¤ÎÌÆÇÏ¤¬Áö¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¿Í¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇÏ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÌÆÇÏ¤ÏÉÒ´¶¤Ç¤¹¤«¤é±¹¼Ë¤Î¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¹ñ»Þ±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ½õ¼ê¤ò5Ç¯´ÖÌ³¤á¤¿µÜÅÄ»Õ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡JRA¡¦G1ÄÌ»»22¾¡¤Î¤¦¤Á17¾¡¤ÏÌÆÇÏ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Î3´§ÌÆÇÏ¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ô¥ó¥¯¥«¥á¥ª¡¢¥¢¥«¥¤¥È¥ê¥Î¥à¥¹¥á¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡£¤³¤Î10Ç¯¤Ëµó¤²¤¿G1¡¦11¾¡¤ÏÁ´¤ÆÌÆÇÏ¤À¡£¡Ö¡È²´ÇÏ¤Î¹ñ»Þ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡£²´ÇÏ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï¤È¤¦¤È¤¦°ì¤Ä¤â³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤¢¡×¤ÈËÜ¿Í¤Ï¼«µÔ¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤è¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ò½Å»ë¤·¤¿Ä´¶µ¤¬¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌÆÇÏ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÇÏ¤ò²áÅÙ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤µ¤»¤ë¡£¡Ö±Ñ¹ñ¤Î±¹¼Ë¤Ç¸¦½¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðº£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ä´¶µ½õ¼ê»þÂå¤Î±Ñ¹ñÎ±³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¥á¥ó¥¿¥ëÄ´¶µ¤ò³«¶È»þ¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡£ÇÏ¾ì±¿Æ°¸å¤ÎÆü¸÷Íá¡¢º½Íá¤Ó¡¢Áð¤Ï¤ß¡¢Àö¤¤¾ì¤Ç¤Î¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÇÏË¼¤Ç¤Î½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤È¿çÌ²¡Ä¡£º£¡¢µÙ¿¦¼Ô¤¬·ãÁý¤¹¤ë´ë¶È¼Ò²ñ¤Ç¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ê¥á¥ó¥Ö¥ì¡ËËÉ»ßË¡¤ÎÇÏÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤ò½¬´·ÉÕ¤±¤ì¤ÐÇÏ¤Ï°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿ÇÏ¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤¬¥á¥ó¥Ö¥ì¤»¤º¤Ë¶¥ÁöÀ¸³è¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡ÈÌÆÇÏ¤Î¹ñ»Þ¡É¤Î¼êÏÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö´õÂå¤ÎÌ¾½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÊªÀ¨¤¤½¸ÃæÎÏ¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¤Þ¤ÇÁö¤ë¤±¤É¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢µ¤¤¬Æþ¤ë¤È¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½©²Ú¾Þ¤ÎÁõ°È½ê¤Ç¤ÏÆÍÁ³¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢4¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°È¤òÃå¤±¤¿¤ó¤À¤è¡×¡£Ì¾½÷Í¥¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éG1Ï¢ÇÆ¤ÇÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¡Ö¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£²´ÇÏ¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¹¶¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÌÜ¤Î¿§ÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡£¹ñ»Þ»Õ¤¬»Ä¤ê1½µ¤ÇÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë±¹¼ËÅï¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡þ¹ñ»Þ¡¡±É¡Ê¤¯¤Ë¤¨¤À¡¦¤µ¤«¤¨¡Ë1955Ç¯¡Ê¾¼30¡Ë4·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©ËÌÊýÄ®½Ð¿È¤Î70ºÐ¡£ÅìµþÇÀ¹©ÂçÂ´¡£78Ç¯¡¢Èþ±º¡¦»³ºê¾´µÁ±¹¼Ë¤ÎÄ´¶µ½õ¼ê¤Ë¡£89Ç¯¡¢Ä´¶µ»ÕÌÈµö¼èÆÀ¡¢90Ç¯³«¶È¡£99Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡Ë¤ÇG1½é¾¡Íø¡£07Ç¯¤Ë¥Þ¥Ä¥ê¥À¥´¥Ã¥Û¤ÇÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¡£10Ç¯¥¢¥Ñ¥Ñ¥Í¡¢18Ç¯¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤ÇÌÆÇÏ3´§Ã£À®¡£JRAÄÌ»»9516Àï1121¾¡¡Ê24Æü¸½ºß¡Ë¡£