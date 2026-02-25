XG¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ÂáÊá¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¡SNS¤ÇÀ¼ÌÀ¡Ö´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ23Æü¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌò°÷¤Ç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡ÖXG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢SIMON¤³¤È¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤ÛÍÆµ¿¼Ô¡Ê39¡Ë¤¬24Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡XG¤ÏÆ±Æü¡¢SNS¤ËÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¤·¡ÖXG¤Î´ØÍ¿¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤âÂç¤¤Ê¶Ã¤¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£º£¸å¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢²»³Ú¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢XG¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ËÀ¿¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼ò°æÍÆµ¿¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¼Ò°÷2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿XG¤Î½êÂ°¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤âÆ±Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼Õºá¡£¡Ö¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£