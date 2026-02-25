LUNA¡¡SEAºîÉÊ¤ËÄÉ²ÃÃíÊ¸Â³¡¹¡¡25Æü¤Ë¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¡ÈºÇ¸å¤Î±éÁÕ¡É¼ýÏ¿DVD¡õ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤È¯Çä
¡¡¡þ¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¿¿Ìð¤µ¤ó¡¡17Æü¤Ë»àµî
¡¡LUNA¡¡SEA¤Î92Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖIMAGE¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ï24Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤«¤éÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¢¤ê¡¢ºß¸Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢25Æü¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬LUNA¡¡SEA¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¥É¥é¥à¤ò±éÁÕ¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é2ÆüÌÜ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿DVD¡õ¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡ÖLUNATIC¡¡TOKYO¡¡2025¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¡£Å¹ÃåÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿24Æü¡¢Å¹Æ¬¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£