ÎëÌÚµþ¹á¡¡¾¾ºäÅíÍû¤È10Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÊì»Ò¶¦±é¡É¤Ë¾Ð´é¡ÖÍê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡¡27Ç¯NHKÂç²Ï¡ÖµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¾¾ºäÅíÍû¡Ê37¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¾®·ªÃé½ç¤ÎÊì¿ÆÌò¡£2017Ç¯¤ÎÆ±¶ÉÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Ç¤âÊì»Ò¤ò±é¤¸¤¿´ÖÊÁ¤Ç¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡Æ£¿§¤ÎÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·°ìÎé¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¾¾ºä¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö¾Ð´é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¼çÌòµéÇÐÍ¥¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢1»ù¤ÎÉã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾ºä¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤Èº£²Æ¤Ë»Ï¤Þ¤ë»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®·ª²È¤ò¼é¤ë¶¯¤¯ÌÀ¤ë¤¤½÷À¡£¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡Ê¾¾ºä¡Ë¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¡Êº£²ó¤Ï¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´ï¤ÎÂç¤¤¤Êì¤Ç¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¡¢¾®·ª¤ÎÉãÌò¤òËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ê51¡Ë¤¬¡¢ºÊÌò¤ò¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê28¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£