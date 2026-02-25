¡Ú¥ª¡¼¥·¥ã¥óS¡Û¥Õ¥£¥ª¥é¥¤¥¢¡õ¥Ó¥Ã¥°¥·¡¼¥¶¡¼¡¡À¾±àÀµ±¹¼Ë2Æ¬¤ÇÍ½ªV¤Ø¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡ÄêÇ¯²ò»¶Á°¤Î¥é¥¹¥È¥¦¥¤¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÀ¾±àÀµ±¹¼Ë¤Ï3Æ¬¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï½ÐÁöÇÏ·èÄê½ç¤Ç¥Õ¥£¥ª¥é¥¤¥¢¤È¥Ó¥Ã¥°¥·¡¼¥¶¡¼¤¬½ÐÁö²ÄÇ½¤À¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö2Æ¬¤È¤â½çÄ´¤Ç¤¹¡×¤È»õÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤¡£¥Õ¥£¥ª¥é¥¤¥¢¤ÏÁ°Áö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥ÉS¤¬16ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤êV¡£¡ÖÆ¨¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±·¿ÇÏ¤È¤Î¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤â¾ù¤é¤Ì¹½¤¨¤À¡£¥Ó¥Ã¥°¥·¡¼¥¶¡¼¤ÏÌó10¥«·î¤ÎÄ¹µÙÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿Á°Áö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥ÉS¤¬12Ãå¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¸å¤í¤«¤é¤Ë¡£»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ±¿¤Ù¤ì¤Ð¡×¤ÈÈ¿·â¤ò´ü¤·¤¿¡£