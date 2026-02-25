¡Ö¼«Ê¬¤Ç³«¤±¤¿¤Î¡ª¡×¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤¬ÏÃÂê¤Î¥ê¥Ã¥×¥Ô¥¢¥¹ÈëÏÃ¤ò¹ðÇò¡¡¡Ö»Ð¤Ë¿°¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×ÂçÃÀ¥»¥ë¥Õ»Ü½Ñ¡ÚÅßµ¨¸ÞÎØ¡Û
Á°»õ¤Ë¸÷¤ë¥Ô¥¢¥¹¤â¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦(C)Getty Images
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ÈÃÄÂÎ¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ã¥×¥Ô¥¢¥¹¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆ»ï¡ØPeople¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈà½÷¼«¿È¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡ØRare Beauty¡Ù¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤Î¡È¸ý¸µ¡É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥ê¥¦¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ºÝ¡¢¾å¤ÎÁ°»õ¤Ë¸÷¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡£Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥ê¥Ã¥×¥Õ¥ì¥Ê¥à¡Ê¾®ÂÓ¡Ë¥Ô¥¢¥¹¡×¤Ç¡¢¾å¿°¤È»õ¤°¤¤ò¤Ä¤Ê¤°Çö¤¤Ç´ËìÉôÊ¬¤ËÄÌ¤¹¤â¤Î¤À¡£Âç¤¤¯¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡È¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥¦¤ÏÊÆNBC·ÏÎó¶É¡ØTMJ4 News¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤¦2Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Ç³«¤±¤¿¤Î¡ª»Ð¤Ë¿°¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¶À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ô¥¢¥Ã¥·¥ó¥°ÍÑ¤Î¿Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¤·¤¿¤Î¡×¡£¾¯¡¹ÄË¡¹¤·¤¯¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂçÃÀ¤Ê¥»¥ë¥Õ»Ü½Ñ¤À¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë°ìÅÙ°úÂà¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¶¥µ»¤ØÉüµ¢¤·¤¿20ºÐ¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤Ê¸ÀÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£3Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¶â¤È¹õ¤Î¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¥Ø¥¢¤â¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Î¡Ö¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØPeople¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ë¤À¤±¡£¤â¤·¤½¤ì¤ÇÃ¯¤«¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥¯¡¼¥ë¤À¤È»×¤¦¡×¡£¶â¥á¥À¥ë¤È¤È¤â¤Ëµ±¤¤¤¿¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¡£½÷²¦¥ê¥¦¤Î¸ÄÀ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¤ÎÆâ³°¤Ç¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]