¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£´Æü¡¢ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡Ê£³·î£¸Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¡£¿·ÆþËë¤ÏÌÀÂç½Ð¿È¤ÎÆ£ÀÄ±À¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÂóÂç½Ð¿È¤ÎÆ£Î¿²ï¡Ê£²£²¡Ë¤ÎÆ£ÅçÉô²°Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Éô²°¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¿·ÆþËë¤Ï£±£±Ç¯£±£±·î¾ì½ê¤Î¶ÀîÉô²°¡ÊÌ¯µÁÎ¶¡¢º´ÅÄ¤ÎÉÙ»Î¡Ë°ÊÍè£±£µÇ¯¤Ö¤ê¡£¿·½½Î¾¤ÎÆ£Å·À²¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡È¥È¥ê¥×¥ë¾º¿Ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ÅçÉô²°¡£Æ£ÀÄ±À¤Ï¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡¢Æ£Î¿²ï¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¾å¤¬¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÀÄ±À¤Ï±¦É¨¼ê½Ñ¤«¤éÉü³è¤·¡¢ºòÇ¯¶å½£¾ì½ê¤ÏÀ¾½½Î¾É®Æ¬¤Ç£¸¾¡¡£ÈÖÉÕ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤¿½é¾ì½ê¤Ç£±£±¾¡¤òµó¤²¤ÆÈá´êÀ®½¢¡£ºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤ËËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ó¤ÀÆ£Î¿²ï¤Ï¡¢´Ý£±Ç¯¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¾å¤¬¤ì¤ë¤È¤Ï¡£¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤ÏÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£