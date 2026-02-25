YOSHIKI¡¡¡ÈÄï¡É¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¡½¡½¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¡¢¶õ¤Î¾å¤Ç°ì½ï¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤è¤¦¤Í¡×
¡¡X¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢17Æü¤Ë»àµî¤·¤¿LUNA¡¡SEA¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯56¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£LUNA¡¡SEA¤òÀ¤¤Ë¹¤á¤¿²¸¿Í¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡£¤¤¤Ä¤«¤Þ¤¿¡¢¶õ¤Î¾å¤Ç°ì½ï¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤è¤¦¤Í¡×¤ÈÅ·¹ñ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤Ï35Ç¯°Ê¾åÁ°¡£Åö»þ¡¢¼«¿È¤¬ÀßÎ©¤·¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¥ì¥³¡¼¥º¡×¤Ë¡¢X¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿hide¤µ¤ó¤¬¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬LUNA¡¡SEA¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é¡¢LUNA¡¡SEA¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£Æ±¤¸¥É¥é¥à¥¹¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤ÎÏÓÁ°¤òÇ§¤á¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í¥¤·¤¤Äï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¿¿Ìð¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡LUNA¡¡SEA¤Ï1991Ç¯4·î¡¢¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¥ì¥³¡¼¥º¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥ºÂè1ÃÆ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¤òÈ¯Çä¡£Æ±ºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Åìµþ¡¢Âçºå¤Î¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤äÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡YOSHIKI¤ÏLUNA¡¡SEA¤È¡¢¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¥ì¥³¡¼¥º½êÂ°¥Ð¥ó¥É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿92Ç¯¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥¿¥·¡¼¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2008Ç¯¤Îhide¤µ¤óÄÉÅé¸ø±é¡¢18Ç¯¤ÎLUNA¡¡SEA¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ÖLUNATIC¡¡FEST.¡×¤Ê¤É¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¦±é¡£08Ç¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ·¹ñ¤Îhide¤µ¤ó¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¿¿Ìð¤µ¤ó¤È¸ª¤òÁÈ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È²¹¤«¤¤¿ÍÊÁ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈYOSHIKI¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°ÄïÊ¬¤ò¡ÖÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢Èà¤Î²»¤Ï±Ê±ó¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£