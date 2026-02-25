¡Ö´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¡¹õ¤ÎÃåÊª»Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÍÅ±ð¡¡¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö·Ý½Ñ¡×Àä»¿¤ÎÍò
¡¡½÷Í¥¤ÎÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥é¥¤¥¶¤Ï¡Ö@chivasregaljp ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡×¤È¥¦¥£¥¹¥¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÀÊ¤òÊó¹ð¡£
¡¡¹õÃÏ¤Ë¶â¤ÎÊÁ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿ÃåÊª¤Ë¡¢¶â¿§¤Î·¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÏÂÁõ¥³¡¼¥ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂçÀä»¿¡£¡Ö¹õ¤ÎÃåÊª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤è¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¤ó·Ý½Ñ¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£