ÎëÌÚµþ¹á¡¡¾¾ºäÅíÍû¤Ï¼«Ëý¤Î¡ÈÂ©»Ò¡É¡Ö¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊÀÄÇ¯¡×¡¡ÍèÇ¯Âç²Ï¤Ç¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×°ÊÍè£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿Æ»ÒÌò¡¡
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£²£´Æü¡¢£²£°£²£·Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡×¡ÊÆüÍË¡¢¸å£¸¡¦£°£°¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÊì¿ÆÌò¤ÇÎëÌÚµþ¹á¡Ê£µ£·¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¼ç±é¤Î¾¾ºäÅíÍû¡Ê£³£·¡Ë¤È¤Ï¡¢£±£·Ç¯¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ï¤í¤Æ¤ó¤«¡×°ÊÍè¡¢£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿Æ»ÒÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ½é¤Î¸¯ÊÆ»ÈÀá¤È¤Ê¤Ã¤¿¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÎÅ·ºÍ¡¦¾®·ªÃé½ç¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËËëËö»Ë¤òÉÁ¤¯¡ÖµÕÂ±¡Ý¡×¡£ÎëÌÚ¤äºÊ¡¦¤ß¤ÁÌò¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¡Ê£²£¸¡Ë¡¢°æ°ËÄ¾É«Ìò¤Î²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ê£µ£³¡Ë¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¾¾ºä¤Ï¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¡Ö¶½Ê³¤È°Â¿´¤¬Æ±»þ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¸½¾ì¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÊý¤¿¤Á¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»É·ã¤ò¤â¤é¤¨¤ëÊý¤¿¤Á¤â¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤È¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡Ö£±£°Ç¯¤ÎºÐ·î¤ÇËÍ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Êì¾å¤Ë£±£°Ç¯Á°¤È°ã¤¦À®Ä¹¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÎëÌÚ¤Ï£±£°Ç¯Á°¤ò¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¾¾ºä¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÎÌò¤À¤È¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¡¢°ì¤âÆó¤â¤Ê¤¯¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡£¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë¤¹¤Æ¤¤ÊÀÄÇ¯¡×¤È¼«Ëý¤Î¡ÈÂ©»Ò¡É¤òÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾Ð´é¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Íê¤â¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¾¾ºä¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁá¤¯¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¡È¿Æ»Ò¡É¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£