¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦Ã«Ã¼¾¸à¤¬¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç´äºê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢±¦Èô¡¢»°¥´¥í¡¢ÃæÈô¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÀÑ¶Ë²Ì´º¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤â¡¢1·³¼çÎÏÅê¼êÁê¼ê¤Ë¿Ä¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¡Êµå¤ò¡Ë¾¯¤·Æ°¤«¤·¤¿¤ê¡ÊÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤¹Åê¼ê¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£21Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£ÌÜ²¼¥ª¡¼¥×¥óÀï7ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¶ì¤·¤à21ºÐ¤Ï¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Âç»ö¡£Îý½¬¤Ç½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£