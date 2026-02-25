ºå¿À¥É¥é1Î©ÀÐÀµ¹¤ÎÂÇÀÊÅÐ¾ì¶Ê¤¬È½ÌÀ!²«¶â¥ë¡¼¥¡¼¤¬¸×ÅÞ¤Î¡Ö¥í¥Þ¥ó¡×¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Î©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¡Ê22¡áÁÏ²ÁÂç¡Ë¤¬º£µ¨»ÈÍÑ¤¹¤ëÂÇÀÊÅÐ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬24Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡×¤Î¡Øµ¤¤Þ¤°¤ì¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ò¡¢Â¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤Î¥Ê¥è¥ó¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À²ÎÀ¼¤òÇØ¤ËÀ»ÃÏ¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç²÷²»¤òÁÕ¤Ç¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢±¦µÓÆùÎ¥¤ì¤Î´°¼£¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Ä¤ÄÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Î©ÀÐ¤¬À»ÃÏ¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡×¤ÎÌ¾¶Ê¤Î°ì¤Ä¡Øµ¤¤Þ¤°¤ì¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ò¡¢¡ÖTWICE¡×¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥è¥ó¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¤â¤Á¤í¤óÂÇÀÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç²÷²»¤òÁÕ¤Ç¡¢¸×ÅÞ¤Î¡È¿´¤ÎÈâ¡É¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÅÐ¾ì¶Ê¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁÏ²ÁÂç¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¿·Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤ËÅÐ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖTWICE¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÎ©ÀÐ¤Ï4Ç¯´Ö¡¢¡ØTouchdown¡Ù¤Ê¤ÉÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·Â³¤±¤¿¡£¡ÖTWICE¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤â·ë¹½Ê¹¤¤Þ¤¹¤·¥é¥¤¥Ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾»þ¤«¤éTWICE¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ÄÌ¾Î¡ÖONCE¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¸ø¸À¡£Æü¡¹¡¢Âç´Ñ½°¤ÇËä¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹Ã»Ò±à¤À¤¬¡¢¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤Ç¤âÂç³Ø»þÂå¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÎÀ¼¤òBGM¤Ë¡¢¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Ï¡ÖÉüÄ´¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë·Ç¤²¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£1·îÃæ½Ü¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¡Ö±¦µÓ¤ÎÆùÎ¥¤ì¡×¤Î¤¿¤áº£¥¥ã¥ó¥×¤Ï¶ñ»ÖÀîÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âè2¥¯¡¼¥ë¤Î9Æü¤«¤éÂè3¥¯¡¼¥ë¤Î15Æü¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤Ëµ¹ÌîºÂÁÈ¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¶ñ»ÖÀî¤ËÌá¤ê¡¢¸½ºß¤âÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Èá´Ñ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë4ÆüÌÜ¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¥é¥ó¥ÁÆÃÂÇ¤Ë»²²Ã¤·¡¢º£¥¥ã¥ó¥×5ÅÙÌÜ¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò´º¹Ô¡£54¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â±¦Êý¸þ¤Ëºô±Û¤¨2ËÜ¤òÊü¤Á¡¢¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ë»ý¤ÁÌ£¤ÎÊÒ¤ê¤ó¤ò¸«¤»¤¿¡£ÆâÌî¼éÈ÷Îý½¬¤â¤¹¤Ç¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦25Æü¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¡£Ê¿ÅÄ2·³´ÆÆÄ¤â¡Ö½çÄ´¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾Ç¤ê¤Ï¶ØÊª¡£¡ÖSGL¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×¤Èµ¢ºå¸å¤â¡¢ÅöÌÌ¤Ï2·³»ÜÀß¡¦SGLÆôºê¤ÇÄ´À°¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Æ£Àîºå¿À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸×ÅÞ¤Î¥í¥Þ¥ó¤ò°ì¿È¤Ë½¸¤á¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ë¡¼¥¡¼¡£ÆóÅÙ¤ÈÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢À»ÃÏ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£