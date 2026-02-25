¼éÈ÷Îý½¬¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÊáµå¤¹¤ë¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¡Ê±¦¡Ë¡á»£±Æ¡¦ÅÄÃæÂÀ°ì

「阪神春季キャンプ」(24日、宜野座)

¡¡ºå¿À¤Ï´äºêÍ¥Åê¼ê¤¬º£¥­¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£ÅèÂ¼¤È¥ë¡¼¥­¡¼¡¦Ã«Ã¼¡ÊÆüÂç¡Ë¤Î¼ã¼ê£²Áª¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¡¢·×£¶ÂÇÀÊ¤Ç¥Ò¥Ã¥ÈÀ­¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï£±ËÜ¤âµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¡£¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡¡ÝÎý½¬Ãæ¤Ë¥É¥ê¥¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Î³ÎÇ§¤«¡£

¡¡¡Ö¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤ÏÁ´Á³¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×

¡¡¡Ý¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤ò´Þ¤áÀ®½ÏÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡¡Ö¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥­¥ã¥ó¥×¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼¡¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÎý½¬¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤¤¿­¤ÓÂå¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×

¡¡¡ÝÅêÆâÏ¢·¸¤ò¼Â»Ü¡£³ÎÇ§¤âÂçÀÚ¤ÊÎý½¬¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¡¡ÖÁª¼ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï£³»î¹ç¤ËÎý½¬ÎÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤ò»È¤¦Îý½¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×

¡¡¡Ý¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤ÏÏ¢Æü¡¢ÃÃÏ£¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×

¡¡¡Ý¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤Ï¤³¤ì¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤«¡£

¡¡¡Ö£²£³Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç£Ä£È¤ËÆþ¤ì¤Æ¼éÈ÷¤Ë½¢¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊýµå¾ì¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤¢¤Þ¤ê»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£Â­¾ì¤ò¤Ê¤é¤¹¤Î¤Ï½½Ê¬¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¸þ¤³¤¦¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×