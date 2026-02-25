¡Ú¸©µÄ²ñ¡Û3Áª½ÐÇÏ°Õ¸þ¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¡ÖÀ¯ºöÈ¯Å¸¤¬ÀÕÌ³¡×¡¡Áí³ÛÌó1Ãû1700²¯±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°ÆµÄÏÀ¤Ø
2·î¿·³ã¸©µÄ²ñ¤¬³«²ñ¤·¡¢Áí³ÛÌó1Ãû1700²¯±ß¤Î¸©¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ïº£Ç¯5·î¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü³«²ñ¤·¤¿2·î¸©µÄ²ñ¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡ÖÂ¸µ¤ÎÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¯¤¤¿·³ã¤Ë¸þ¤±¤¿À®Ä¹´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¸©Æâ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏËÁÆ¬Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñ¤Î2ËÜ¤ÎÃì¤ò¼´¤ËÊÔÀ®¤·¤¿Áí³ÛÌó1Ãû1700²¯±ß¤Î¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ë¿·Ç¯ÅÙ¤Ï100²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¾ÃÍ»Àã»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ä½üÀãµ¡³£¤ÎÁý¶¯¤Ê¤É¡¢½üÇÓÀãÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ä¼«Âð°Ê³°¤Ç¤â²°ÆâÂàÈò¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËPAZ¤ª¤è¤ÓUPZÆâ¤ÎÂÎ°é´Û¤Îµ¤Ì©²½¤ä¶õÄ´Åù¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×
°ìÊý¡¢2·î18Æü¤Î²ñ¸«¤Çº£Ç¯5·î¤ÎÃÎ»öÁª¤Ë3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿²Ö³ÑÃÎ»ö¡£24ÆüµÄ²ñ¤Î¾ì¤Ç²þ¤á¤Æ½ÐÇÏ¤Ë¸þ¤±¤¿¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡ÖÍ½»»°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÀ¯ºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È°é¤Æ¡¢È¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÀÕÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¡¢5·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÎ»öÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ä²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸©À¯±¿±Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î2·î¸©µÄ²ñ¤Ï3·î27Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£