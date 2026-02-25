¡ÚÅìµþÅÅÎÏ¡ÛÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¤Þ¤¿¡Ä¾ðÊó´ÉÍý¤ÎÉÔÈ÷¤ÇÄÉ²Ã¸¡ºº¤Ø¡¡¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÈëÌ©¾ðÊó´Þ¤àÊ¸½ñ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤òÌäÂê»ë
Ãæ´ÖÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤«¤éºÆ¤Ó¸¶»ÒÏ§¤òµ¯Æ°¤·¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯6¹æµ¡¡£¤³¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤á¤°¤ê¡¢ÄÉ²Ã¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ï¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÈëÌ©¾ðÊó¤ò´Þ¤àÊ¸½ñ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÎÎ×»þ²ñµÄ¤Ç»öÌ³¶É¤Î¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤¬Êó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Æ¥íÂÐºö¤ÎÈëÌ©¾ðÊó¤ò´Þ¤àÊ¸½ñ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÈëÌ©Ê¸½ñ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¡¢¼ÒÆâ¤Î´Ø·¸¼Ô16¿Í¤Ë¥áー¥ë¤ÇÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¾ðÊó´ÉÍý¤ÎÉÔÈ÷¤Ï2020Ç¯¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ4·ï¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò³°¤Ø¤Î¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¾ðÊó´ÉÍý¤ÎÉÔÈ÷¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤ÏÄÉ²Ã¸¡ºº¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë²þÁ±ºö¤Ê¤É¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¤Ï24Æü¤ËÀßÈ÷¤Ê¤É¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ´ÖÄä»ß¤Î¹©Äø¤ò½ª¤¨¡¢6¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§¤òºÆµ¯Æ°¡£3·î18Æü¤Î±Ä¶È±¿Å¾ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿ºî¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÉ²Ã¸¡ºº¤¬Àµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î¹©Äø¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Ï²áµî¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ»ö°Æ¤òÆ§¤Þ¤¨²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤ÇËÜ·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢°ì²áÀ¤Î²þÁ±¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£