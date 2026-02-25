´Ú¹ñ½ÐÀ¸Î¨¡¢2Ç¯Ï¢Â³Áý¤«¡¡2025Ç¯¡¢¤Ê¤ªÀ¤³¦ºÇÄã¿å½à
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¹ñ²È¥Ç¡¼¥¿Ä£¤Ï25Æü¡¢½÷À1¿Í¤¬À¸³¶¤Ë»º¤à»Ò¤É¤â¤Î¿äÄê¿Í¿ô¤ò¼¨¤¹¡Ö¹ç·×ÆÃ¼ì½ÐÀ¸Î¨¡×¤Î2025Ç¯¤Î¿ôÃÍ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢0.80¤ò²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£24Ç¯¤Ï0.75¤Ç¡¢²áµîºÇÄã¤À¤Ã¤¿23Ç¯¤Î0.72¤«¤éÈùÁý¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÄã¤Î¿å½à¤À¡£
¡¡¿Í¸ý¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï2.07¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï1983Ç¯¤Ë¤³¤ì¤ò²¼²ó¤ê¡¢2018Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ1¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£Æ±¤¸¤¯¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Î1.15¡Ê24Ç¯¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¸²Ãø¤ËÄã¤¤¡£
¡¡½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤äÈÕº§²½¡¢¼õ¸³ÀïÁè¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¶µ°éÈñÉéÃ´¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÈ¼¤¦·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤¬Í×°ø¤È¤µ¤ì¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïµð³Û¤ÎÍ½»»¤òÅê¤¸¤ÆÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢ÃÇÀä¤ä°é»ùÉéÃ´¤ÎÊÐ¤ê¤«¤é½Ð»º¤ò¤¿¤á¤é¤¦½÷À¤âÂ¿¤¯¡¢À¯ÉÜ¤ÏÎ¾Î©»Ù±ç¤äÃËÀ¤Î°é»ùµÙ²Ë¤Î¿ä¿Ê¤òµÞÌ³¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£Æü´Ú¤ÏÃËÀÍ¥°Ì¤ÎÊÝ¼éÅª¤Ê¼Ò²ñ¹½Â¤¤¬»Ä¤ëÅÀ¤Ç»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÉÔÊ¿Åù¤Î²ò¾Ã¤¬¶¦ÄÌ²ÝÂê¤À¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£