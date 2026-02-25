ÌÚÆîÀ²²Æ¡¢Àì¶È¼çÉØÌò¤Ç¥Õ¥¸ÌÚ10¥É¥é¥Þ½é¼ç±é ¹â¿ù¿¿Ãè¤ÈÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ÉÁ¤¯¡Úº£Ìë¡¢ÈëÌ©¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/25¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡Öº£Ìë¡¢ÈëÌ©¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡×¡Ê¤è¤ë10»þ¡Á¡Ë¤òÊüÁ÷·èÄê¡£¼ç±é¤ò½÷Í¥¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¤¬¡¢¶¦±é¤òÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤¬Ì³¤á¤ë¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ë¼çÉØ¤È¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬²ñ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤½¤ì¤ÏÌë¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤Î¶õ´Ö¡£¶öÁ³¤Ë¤â2¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÎÁÍý¡É¤¬¸ß¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¹ç¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æü¡¹¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¡ÈÈà¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢»×¤¤¤ò°é¤ß¹ç¤Ã¤¿Àè¤Ë2¿Í¤Î¡ÖÎø¤Î¥ì¥·¥Ô¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂÎ¤Î¾É¾õ¤ä¿´¤Î¾õÂÖ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÌôÁ·¡×¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ÈÌôÁ·¤¬Í»¹ç¤·¡¢Èþ¤·¤¯¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¿È¤â¿´¤âÌþ¤µ¤ì¤ëÎÁÍý¤È¡¢2¿Í¤¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬½Å¤Ê¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÌôÁ·¤ÎÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¡¦³«È¯¡£¡È¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡É¤È¡È¤È¤¤á¤¡É¤¬Æ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡È¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
ÌÚÆî¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÚÁÒ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤Ä¤Ü¤¯¤é¡¦¤¢¤æ¤ß¡¿37¡Ë¤Ï¡¢¸µ½÷Í¥¤ÎÀì¶È¼çÉØ¡£¹ñÆâ³°¤Ë¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼Â¶È²È¤ÎÉ×¡¦¾Ä¡Ê¤ï¤¿¤ë¡Ë¡¢¾Ä¤ÎÀèºÊ¤ÎÌ¼¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÈÍµÊ¡¤Ç¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤¿½÷À¡É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆü¾ï¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤È´¶¾ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Â©¤¬¶ì¤·¤¤¡×¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤âÈÝÄê¤µ¤ì¡¢É×¤ÎÍýÁÛ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ëËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤µ¤¨¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤æ¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤²È¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍ£°ì¿´°Â¤é¤²¤ë¾ì½ê¤¬¡È¥¥Ã¥Á¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¶¯¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤æ¤ß¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎºÆÀ¸¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤æ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¡¦Kei¡Ê¤±¤¤¡¦¹â¿ù¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÏÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÚÆî¤Ï¡¢2001Ç¯¡Ö¥Û¥ê¥×¥íNEW STAR AUDITION¡×¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¡£2004Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Øºùºé¤¯¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê2004Ç¯¡¿TBS¡¦MBS·Ï¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø20À¤µª¾¯Ç¯¡Ù¤ÇÊª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ëÌò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ ¡Á¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿¡Á¡Ù¡Ê2010Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê2011Ç¯¡Á¡¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡Øµã¤¤¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤ÇÄÌÅ·³Õ¡Ù¡Ê2013Ç¯¡¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¼«ºß¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¡¢³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø°¤¤²Æ¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡Ê2025Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2026Ç¯¤Ï¡¢1·îÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¦¤Á¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡Ù¡Ê2026Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ÆÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥ÈÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¼ç±é¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Î¥Ð¥Ç¥£Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡£Ëô¡¢ÇÐÍ¥¡¦³Áß·Í¦¿Í¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤È³èÆ°¤¹¤ë²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥«¥¥ó¥Ä¥Ï¥ë¥«¤Ç¤ÏÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÍË·à¾ì½é¼ç±é¤Ë¤·¤Æ¡¢¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âºÆÀ¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÄ©¤à¡£
¹â¿ù¤¬±é¤¸¤ëKei¤Ï¡¢ÌôÁ·¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¡£Kei¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁÄÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÄÊì¤Î¶µ¤¨¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎÁÍý¿Í¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥»¥ó¥¹¤ÈÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì£¤ÎÄÉµá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÂÎ¤Î¾É¾õ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ËÌôÁ·¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡È¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÌôÁ·¡É¤Î¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¿È¤ÎÎÁÍý¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Kei¤Ï¡¢É×¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤ÎÌ£¤ä¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Þ¤Ç¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤æ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¢¤æ¤ß¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È¿´¤Î¤È¤¤á¤¡É¤È¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¹â¿ù¤Ï2009Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢2014Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¤Ü¤ó¤È¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¡ÖÂè36²ó¥è¥³¥Ï¥Þ±Ç²èº× ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¡¢2017Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø»¶Êâ¤¹¤ë¿¯Î¬¼Ô¡Ù¤Ç¡ÖÂè72²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î1¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÉñÂæ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡ØPICU ¾®»ù½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤µ¤È¡¢»þ¤Ë¼å¤µ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ëµßÌ¿°å¤È¤¤¤¦Á¡ºÙ¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÈÌë¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤À¤±¸½¤ì¤ëÈëÌ©¤ÎÂ¸ºß¡È¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤ËÄ©¤à¡£
ËÜºî¤ÈÆ±»þ³«È¯¤µ¤ì¤ëÌ¡²è¤Ï¡¢Îß·×500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤ÁÉ×ÉØ¡Ù¤ÎÌ¡²è²È¡¦¹õÂôÌÀÀ¤»á¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢2026Ç¯3·î¤ËWEB¥³¥ß¥Ã¥¯Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Øº£Ìë¡¢ÈëÌ©¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¿¸¶°Æ¡¦¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ÇÌ¡²è¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢ËÜºî¤Î¸¶ºî¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Æ±¤¸¹ü³Ê¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÁ¡ºÙ¤ÊÉÁ¼Ì¡õÊ¸»ú¡×¤ÎÌ¡²è¤È¡ÖÀ¸¿È¤Î¥ê¥¢¥ë´¶¡×¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤ÎÊª¸ì¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÊª¸ìÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦¤¢¤æ¤ß¤È¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤È¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¡¦Kei¤Î¡ÈÈëÌ©¡É¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤¤¤¦¡ÈÈëÌ©¶õ´Ö¡É¤ÇÎÁÍý¤ÈÎø¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Î°¦¤¬°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Q1. ËÜºî¡¦¼ç±é¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿À¸³è¤Ë¶ì¤·¤à¼çÉØ¤¬¡¢ÎÁÍý¤ÈÎø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌþ¤µ¤ì¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q2. ¡ÈÄÚÁÒ¤¢¤æ¤ß¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¶ì¤·¤àÀ¸³è¤«¤é¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎKei¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Q3. »ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Æ¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£º£ºî¤ò¸«¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Q1.ËÜºî¡¦¼ç±é¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÌò¤Ï±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¡¢¤½¤ì¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Q2. ¡ÈKei¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆæ¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤Ç¿Í¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ï³ä¤ÈÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌôÁ·¤Ë¤â¾Ü¤·¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤òÎÁÍý¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×
Q3. »ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÖÄÌ¾ï¤Ï¸¶ºî¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ï2Ç¯Á°¤«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤È±ýÉü¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÎÉ½¸½¡¢Ì¡²è¤Ç¤ÎÉ½¸½¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤òÁ°Äó¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢ºÜ³«»ÏÄ¾¸å¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀáÌÜ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤¬ÌÚÆîÀ²²Æ¤µ¤ó¡¢¥·¥§¥ÕÌò¤¬¹â¿ù¿¿Ãè¤µ¤ó¤È»Ç¤¤¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤òÂ÷¤»¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºîÉÊ¤Î¿Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö3Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤µ¤ó¤È³«È¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿´ë²è¤¬¡¢¿Íµ¤Ì¡²è²È¤Î¹õÂôÌÀÀ¤ÀèÀ¸¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÌ¡²è¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¿·¤·¤¤¥¹¥¡¼¥à¤È¤·¤ÆÌ¡²è¤ÎÇÛ¿®¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤ºÃÀÞ¤«¤é¤Î¡ÈºÆÀ¸¡É¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤¢¤æ¤ß¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤Ç¼ç±é½÷Í¥¤ÎºÂ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢½çÉ÷ËþÈÁ¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤ËÊì¿Æ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÇÀ¤´Ö¤«¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì»Å»ö¤ò´³¤µ¤ì¡¢Âè£²¤Î¿ÍÀ¸¤È¤·¤Æ·ëº§¤òÁªÂò¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤³¤¦¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¼Â¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¤ÊÉ×¤«¤é¤Î»ÅÂÇ¤Á¤ÇÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤Ä¹¤¯°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¡¢¤¢¤ëÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¡¦Kei¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ëKei¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¤¢¤æ¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¶Ú¤Î¸÷¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÁÍý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤æ¤ß¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¡¢¤ä¤¬¤ÆKei¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤æ¤ß¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ª»Å»ö¤ä²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢ÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ëè½µÌÚÍË¤ÎÌë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡È¥é¥Ö¡É¤È¡ÈÎÁÍý¡É¤Ç¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ìÌþ¤µ¤ì¡¢µã¤¤¤Æ¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµæ¶Ë¤ÎÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡È¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÌôÁ·¡É¤È¤¤¤¦ÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡ªÀèÆü¡¢ÌÚÆî¤µ¤ó¤È¹â¿ù¤µ¤ó¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡È¤¢¤æ¤ß¤ÈKei¡É¤¬´û¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Çº£¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¤ª2¿Í¤ÎËÜÆÉ¤ß¤ò¤·¤¿¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÆî¤µ¤ó¤È¹â¿ù¤µ¤ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
