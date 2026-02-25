¡Ö°û¤ß²ñÃÇ¤ë¸åÇÚ¡¢¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×20Ç¯ÃÇ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¶Çä¤ì¤Ã»ÒMC·Ý¿Í¤ËÈ¿ÏÀ¡ª¡ÖÍ¶¤Ã¤ÆÌµÍýÌðÍýÍè¤Æ¡Ê¤¢¤È¤Ç¡Ë±¢¸ý¸À¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍ¾ÃÌ¡×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×©ABC¥Æ¥ì¥Ó
2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ·É¡¢ÎëÌÚÂó¡¢ÈÄÁÒ½ÓÇ·¡¢Ï¡¸«æÆ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÍèÅ¹¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤¿¤Á¤¬º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬¡Ö»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤¿»õ¥Ö¥é¥·¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤é¤·¤¤µ¿Ìä¤ò¡£¡Ö»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤Í¤ó¤«¤é¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ßÀ²È¤Ë¡¢µÈÅÄ¤¬¡Ö»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃî»õ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Û¤ÉÌÙ¤«¤ë¤ä¤í¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡Ä¡£
ÂÞ¤È¤¸VTR¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥äÍ¾ÃÌÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾¿Í140¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿ÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥ä¤ò¡Ö»Å»ö¡×¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¡×¡ÖÎø°¦¡×¡ÖSNS¡×¤Î4¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¡ª¡Ö»Å»ö¡×ÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖµÙÆü¤Ë¶ÈÌ³Ï¢Íí¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤òÅ¬Åö¤ËÊ¹¤¯¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¡¢¡Ö¸ø¶¦¤Î¾ì¡×ÊÔ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥Óー¥«ー¤Ç¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤ë»þ¡¢¡Ø¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¤»þ¤Î°û¤ß²ñ¤ò¸åÇÚ¤¬ÃÇ¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¤«¡©¥Ê¥·¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬20Ç¯´ÖÃÇ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸åÇÚ¤ËÃÇ¤é¤ì¤ë¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÏÃ¤¹ßÀ²È¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¡ÖÍ¶¤Ã¤ÆÌµÍýÌðÍýÍè¤Æ¡Ê¤¢¤È¤Ç¡Ë±¢¸ý¸À¤ï¤ì¤ë¤Ã¤ÆÃ¯¤âÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£ÎëÌÚ¤Ï°Õ¤ò·è¤·¤ÆÍ¶¤Ã¤¿»þ¤Î¡È¸åÇÚ¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¤¤ÄÍè¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Â³¤¤¤Æ»³Æâ¤¬¡Ö·Ý¿Í¤Î°û¤ß²ñ¤ÏÀäÂÐÀèÇÚ¤¬Ê§¤¦Ê¸²½¤À¤±¤É¡¢±é·à³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ï¡¸«¤Ï¡Ö±é·à³¦¤Ï¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬Ê§¤¦¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö±é·à³¦¤Ï¤½¤â¤½¤â°û¤ß²ñ¤¬1¸Ä¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¡Ö°û¤ß²ñ¤ÎÍ½Äê¤òÁá¤á¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤â¤½¤¦¡×¤È»¿Æ±¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ËÏ¢¤ì¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬Áý¤·¡¢ÅöÆü¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥â¥ä¥â¥äÍ¾ÃÌÄ´ºº¡×¤Î¡ÖÎø°¦¡×ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¡¢¡ÖSNS¡×ÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖLINE¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤À¤±¤Ç¤ÎÊÖ»ö¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏµÈÅÄ¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬²ñÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦±½¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¡¢»³Æâ¤¬¡ÖÀäÂÐ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö´¢¤ê¾å¤²¡×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò³«¤¯¤È¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ë¡È¤¢¤ëÍÌ¾½÷Í¥¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ê¤É¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ê¡©¥Ê¥·¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¿¸åÇÚ¤Ë¡ÖÆóÅÙ¤È¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¤È¡¢¡Ö¤½¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¤Ò¤Í¤¯¤ì¤¹¤®¡×¤ÈÏÃ¤¹¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î´Ö¤ÇÏÀÁè¤¬ËÖÈ¯¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Â³¤¤¤ÆÍ¾ÃÌÄ´ººVTR¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤«¤é¡¢»³Æâ¤Î¡Ö²Ç¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï²¶¤Î¶â¡×È¯¸À¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ê¤ó¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¯¡£»³Æâ¤¬¤½¤ÎÏÃ¤¬Yahoo!¥Ë¥åー¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤êÂç±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¤¹¤ë¤È¡¢»³Æâ¤ÎºÊ¤¬¼«Ê¬¤Î¾®¸¯¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»³Æâ¤Î¥«ー¥É¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤°ì¸À¤òÈ¯¤·¡¢»³Æâ¤ò¹²¤Æ¤µ¤»¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁMC¤Î¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¦¡¦¡¦¡×¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÏËè½µ¿åÍË¤è¤ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¡£25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ï¤è¤ë11»þ10Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£