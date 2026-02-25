À¸³è¹©¶ñ¤Î°·¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»³Á±¡¡¹©ºîµ¡³£¤ä½»ÂðÀßÈ÷¤ÎÀìÌç¾¦¼ÒÂç¼ê¡Ú·ÐºÑ¥È¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡¹©ºîµ¡³£¤ä½»ÂðÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¾¦¼ÒÂç¼ê¡£ÁÏ¶È¼Ô»³ËÜÌÔÉ×¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤ËÂçºå¤ÇÃ»´ü´Ö±Ä¤ó¤À¡ÖÂçºå¹©¶ñÀ½ºî½ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡áÁý°æ°ÉºÚµ¼Ô¡Ë
¡¡1947Ç¯¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Ú¥ó¥Á¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¹©¶ñ¤ò°·¤¦»³Á±¹©¶ñÀ½ÈÎ¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¹©ºîµ¡³£¤äµ¡³£¹©¶ñ¤Î¤Û¤«¡¢Î®¤·Âæ¤ä¥È¥¤¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿½»Âðµ¡´ï¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¶ÈÀÓ¤ò³ÈÂç¡£1971Ç¯¡¢¸½¼ÒÌ¾¤Ë¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤ä¥¿¥¤¤Ê¤É³¤³°»öÌ³½ê¤âÀß¤±¡¢Çä¾å¹â¤Ï1Àé²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡1973Ç¯¤Ë¤ÏÁÏ¶È¼Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡Ö¤É¤Æ¤é¤¤ÃË¡×¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥â¡¼¥ì¥Ä¼ÒÄ¹¤Î¥â¡¼¥ì¥Ä²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡1970Ç¯Âå¤ËÉÔÆ°»º»ö¶È¤ØÀÑ¶ËÅê»ñ¤¹¤ë¤¬¡¢¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ëµð³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨·Ð±Ä´íµ¡¤Ë¡£»ö¶È½Ì¾®¤ÈËÜ¶È²óµ¢¤Ç¡¢Ìó10Ç¯¤«¤±¤ÆºÆ·ú¤·¤¿¡£
¡¡1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë»²Æþ¤·¤¿²ÈÄíµ¡´ï»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¶¯²½¡£2025Ç¯3·î´ü¤ÎÇä¾å¹â5161²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó20¡ó¤òÀê¤á¤ë»ö¶È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¤äÊªÎ®¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¼«Æ°²½Äó°Æ¤Ç¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£