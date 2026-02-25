¥»¥ë¥í¡¼¥È¤¬°µ´¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡ª¡Ä¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬C¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤À©¤·3µ¨Ï¢Â³¤ÎCL¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤ÏÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎËö¤Ë3¡Ý3¤Î¥É¥í¡¼¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥¹¥³¥¢¤Ç¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Î¾õ¶·¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¥Û¡¼¥à¤ÎÂè2Àï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£²áÌ©ÆüÄø¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Ç¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ë4¡Ý2¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¸ø¼°Àï3Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤«¤éÀèÈ¯2¿Í¤òÊÑ¹¹¡£¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥³¥±¡¢¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂÐÀï¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¹ç¤¦Èæ³ÓÅª¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥Í¤ÎºÝ¤É¤¤¥Ý¥±¥Ã¥È¿¯Æþ¤Ç¤¢¤ï¤äPK³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤òºî¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤â¥Ò¥å¡¼¥´¡¦¥ô¥§¥È¥ì¥»¥ó¤¬ÏÈ¤òÂª¤¨¤¿±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê»Ï¤á¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£23Ê¬¡¢GK¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥È¤òÁê¼ê¿ØÆâº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¼ý¤á¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¤¬DF¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Çº¸ÂÈ¿Å¾¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢GK¥·¥â¥ó¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ì¤ÎÏÆ²¼¤òÈ´¤±¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤ÇÀè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¾ö¤ß¤«¤±¤ë¹¶¤á¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤é¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÎ¿¤¤¤À¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡36Ê¬¡¢º¸CK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥ê¥¹¥È¥¹¡¦¥Ä¥©¥ê¥¹¤¬±¦Â¥¤¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥á¥·¥§¥ì¤¬Æ¬¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤¿¥Û¥¨¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡1¡Ý1¤Î¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÇòÇ®¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÚ¤ìÌ£¤ò¸«¤»¤ëº¸¥µ¥¤¥É¤Î¥Ä¥©¥ê¥¹¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥ô¥§¥È¥ì¥»¥ó¤¬Â³¤±¤Æ¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÍí¤à¤¬¡¢¥´¡¼¥ë»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Èº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥ª¥Ö¥é¥¯¤Î¶Ã°ÛÅª¤ÊÈ¿±þ¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤âÀèÀ©ÅÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥»¥ë¥í¡¼¥È¤Ë¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ë¥¢¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¤Ï¡¢³«»ÏÁá¡¹¤ËÆ°¤¯¡£48Ê¬¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Ç¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥¾¤¬¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÍÞ¤¨¤ÎÍø¤¤¤¿±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ë¥É¡¼¥¾¤Î²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ÇºÆ¤Ó¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤â¼ºÅÀÄ¾¸å¤ËÀä¹¥Ä´¤Î¥Ä¥©¥ê¥¹¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÇGK¥ª¥Ö¥é¥¯¤ò¶¼¤«¤¹¤Ê¤É¡¢ÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤¬¤³¤¦Ãå¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢Î¾¥Ù¥ó¥Á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤¬¤è¤ê¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤òÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡¢¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ÎÅêÆþ¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¿§¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È76Ê¬¡¢Á°Àþ¤Ç¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿¥»¥ë¥í¡¼¥È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤È¤Î¥Ñ¥¹¸ò´¹¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¥»¥ë¥í¡¼¥È¤¬¥ï¥ó¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤òÆÍ¤Êü¤¹3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼éÈ÷Åª¤Ê¸òÂåºö¤Ç5¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¤·Æ¨¤²ÀÚ¤êÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï2ÀïÏ¢Â³¥É¥Ö¥ì¡¼¥Æ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½FW¤¬»°ÅÙÌ¥¤»¤ë¡£87Ê¬¡¢º¸CK¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥ë¥Ã¥¸¥§¡¼¥ê¤¬º¸Â¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥»¥ë¥í¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç±¦Â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥í¡¼¥È¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î³èÌö¤Ç2Àï¹ç·×11¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤¬¡¢3µ¨Ï¢Â³¤Ç¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¡4¡Ý1¡Ê2»î¹ç¹ç·×¡§7¡Ý4¡Ë¡¡¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡23Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
1¡Ý1¡¡36Ê¬¡¡¥Û¥¨¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥Ë¥§¥¹¡Ê¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¡Ë
2¡Ý1¡¡48Ê¬¡¡¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥«¥ë¥É¡¼¥¾¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
3¡Ý1¡¡76Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
4¡Ý1¡¡87Ê¬¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¡Ê¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë
