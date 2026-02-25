SUGIZO¡¡SNS¤Ç¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡Ä¡×
¡¡¡þ¡ÖLUNA¡¡SEA¡×¿¿Ìð¤µ¤ó¡¡17Æü¤Ë»àµî
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤ÀSUGIZO¡Ê56¡Ë¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤ËSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¿¿Ìð¤µ¤ó¤ò¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖDear¡¡my¡¡Best¡¡Friend.ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡Ä¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯9·î¤ËÇ¾¼ðáç¤ò¸øÉ½¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤ò¿¿Ìð¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÍ¤é¤È°ì½ï¤Ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÁ°¸þ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿¿Ìð¼«¿È¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÁ°¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÉü³è¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£