¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¹çÎ®¤Ç¡ÖÁª¼ê¤â¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤«¤é¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¡¢µÜºê¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£µÜºê¹ç½É¤ÏÁª¼ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂç²ñ¥ë¡¼¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âÀ®²Ì¤¬¤¢¤ê¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ç¤¤¿¡£¥±¥¬¤À¤±¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤¬¼êÄù¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤¿µÙÍÜÆü¤ò´Þ¤á¤Æ·×11Æü´Ö¤Î¹ç½É¡£ÆüÊÆ¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤Î·ãÎå¤â¼õ¤±¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ò¾·½¸¤·¡¢¥µ¥¤¥óÅÁÃ£µ¡´ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤ÎÍ¸ú³èÍÑ½Ñ¤â³Ø¤ó¤À¡£¡Ö·Ð¸³¤·¤¿¤â¤Î¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¨¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ËÜÈÖ¤ËÀ¸¤«¤¹¤Î¤¬Èà¤Ø¤Î´¶¼Õ¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡µÜºê¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î¿ûÌî¡¢µÆÃÓ¤¬²Ã¤ï¤êÎý½¬¤¬³èÀ²½¡£Âç²ñ¤Þ¤Ç»Ä¤ê4»î¹ç¤Î¼ÂÀï¤ò¹Ô¤¦Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ç¤ÏÂçÃ«¤é»Ä¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤¬Â³¡¹¤È¹çÎ®¤¹¤ë¡£º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¤é¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¹ñÆâÁÈ¤È¤ÎÀèÈ¯Áè¤¤¤âÂç²ñ¤Ø¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Áª¼ê¤â¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë