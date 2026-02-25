¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÏ¢ÇÆ¤Ê¤é·ÐºÑ¸ú²Ì931²¯±ßÄ¶¡¡Á°²óÂç²ñ¤«¤é300²¯±ß°Ê¾åÁý¡¡´ØÂç¡¦µÜËÜÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬»î»»
¡¡´ØÂç¤ÎµÜËÜ¾¡¹ÀÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤¬3·î¤ÎWBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò»î»»¡£Ìó931²¯6783Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ÎÌó596²¯4847Ëü±ß¤«¤é300²¯±ß°Ê¾åÁý¤¨¤ë·×»»¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤éÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î½Ð¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÆÈÀêÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êü±Ç¸¢ÎÁ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¼ï¤ÎÀ¶ÎÃºÞ¡£ÆüËÜ¹ñÌ±¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎWBCÍ¥¾¡¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£