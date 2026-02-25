¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¡ÁÀ¤¦»ø&¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥¦¥¤¥ó¥°1¹æ¡¡ËÜÂç²ñ¥¹¥¿¥á¥ó¤ØÆÀ°ÕÉñÂæ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À
¡¡3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï24Æü¡¢11Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¤Ç¤Î»öÁ°¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£ÂÇ·â¹¥Ä´¤Îºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢27Æü¤«¤é¤ÎÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç2Ï¢Àï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»ø½é¥¢¡¼¥Á¤Ë°ÕÍß¡£ºòµ¨¥Ó¥¸¥¿¡¼µå¾ìÊÌºÇÂ¿¤Î7ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¿·¤¿¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤â¿·Àß¤µ¤ì¤¿Ì¾¸Å²°¤ÎÃÏ¤ÇÂçË½¤ì¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´ü¤¹¡£
¡¡WBC¤Ø¸þ¤±¤¿»öÁ°¹ç½ÉºÇ½ªÆü¤ò¡¢º´Æ£µ±¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿22Æü¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï2ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âºÝÎ©¤ÄÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¼ÂÀï¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¡£¡Ê»×¤¤ÄÌ¤ê¡ËÆ°¤±¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤ò¼¡¤Ê¤ëÀï¤¤¤Ø¤È¸þ¤±¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¥¹¥¿¥á¥ó4ÈÖµ¯ÍÑ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë27Æü¤«¤é¤ÎÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç2Ï¢Àï¡£Ì¾¸Å²°¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¤ÎÍø¤¬¤¢¤ë¡£ºòµ¨40ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖMVPÃË¡×¤Ï¹Âç¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤â¹â¤¯¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤â¥Ó¥¸¥¿¡¼µå¾ìÊÌºÇÂ¿¤Î7ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÄÉ¤¤É÷¡É¤È¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤«¤é¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤À¡£
¡¡¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬½¾Íè¤è¤ê¤â1¡¦2¥á¡¼¥È¥ëÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜÎÝ¤«¤éº¸±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤â6¥á¡¼¥È¥ëÃ»½Ì¡£¼«¤é¤Î¡ÈÄí¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤¿µå¾ì¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ëº£²ó¤Î2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡£¤½¤¦¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°1¹æ¤¬ÂÇ¤Æ¤¿¤éºÇ¹â¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£µÇ°¤¹¤Ù¤»ø½éËÜÎÝÂÇ¤ò¡¢¡È¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥¦¥¤¥ó¥°½é¡É¤ÇºÌ¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤«¤é¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¡×¤È1·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤ÎºÝ¤ËÉ¾¤µ¤ì¡¢ÂçË½¤ì¤·¤¿22Æü¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂÇ¤Æ¤ÐÂÇ¤Ä¤Û¤ÉÇº¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤Þ¤Ç¾å¤²¤µ¤»¤¿¡£Æ±¤¸»°ÎÝ¸õÊä¤ÎÂ¼¾å¡¢²¬ËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¹çÎ®¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°°Ê¹ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈÉÔ½Ð¾ì¤Î¥é¥¹¥È2Ï¢Àï¤Ç¤µ¤é¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¡²ñ¤â¶á¤Å¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ÎÂÇµåÊá¤Ç±¦Íã¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯¤Ê¤É¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈËÜÂç²ñ¤Ø½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÇØÈÖ¹æ7¡£¾¡Éé¤Î2Ï¢Àï¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë