¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥í¥Ã¥¡¼¥º¿ûÌî¡¡½¼¼Â¥é¥¤¥ÖBP¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¡¡Êá¼ê3¿ÍÁ´°÷¤Ë37µå¡ÖÁ´¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¡×
¡¡3·î¤ÎWBC¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢11Æü´Ö¤ÎµÜºê»öÁ°¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¹ç½ÉºÇ½ªÆü¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ë½éÅÐÈÄ¡£Á´3Êá¼ê¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÂÇ¼Ô9¿Í¤Ë37µå¤òÅê¤²¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤ÈÈ´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç¹çÎ®¤·¤¿±¦ÏÓ¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎWBC¤ÎÉñÂæ¤Ø¾å¡¹¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ëá¤¤Î¤«¤«¤Ã¤¿½ÏÎý¤ÎÅêµå¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£22Æü¤Î¹ç½É¹çÎ®¤«¤é3ÆüÌÜ¡£¿ûÌî¤¬¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÇÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£6¿ÍÌÜ¡¢ÀÐ³À¾¡¤Ø¤Î136¥¥í¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£¿©¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÆâ³ÑÄã¤á¥®¥ê¥®¥ê¤Ë·è¤á¡¢Â¤ò°ú¤«¤»¤Æ¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖµîÇ¯¤ÎÅêµå¤ÎÌó3³ä¤°¤é¤¤¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡£µå¼ï¤Î³ä¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿»þ¤È¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤·¤¿ºòÇ¯¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¢¥·¥ó¥«¡¼¤Ê¤ÉÆ°¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¶î»È¤·¤Æ2·å10¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£ÆüËÜ»þÂå¤ÏÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¼´¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡£3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁÛÄê¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä»øÊá¼ê3¿ÍÁ´°÷¤òÁê¼ê¤ËÅêµå¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÄ´À°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÅÐÈÄ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¡ÖÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¡£º£ÆüÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Ä¾µå¤Ïµå¾ìÉ½¼¨¤Ç150¥¥í¤ò·×Â¬¡£°ÂÂÇÀ¤Ï3ËÜ¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³°³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤Ê¤ÉÈ´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¤À¤Ê¤È¡£Åêµå½Ñ¡¢ÇÛµå¤â´Þ¤á¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍê¤â¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¸å¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÈÌó1»þ´Ö¤ÎÌîµåÃÌµÄ¡£¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²óÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô·ÈÂÓ¤Ë¥á¥â¤·¤Æ¡ÊµÜºê¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£µ»½Ñ¤äº£¸å¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤â½õ¸À¤ò¼õ¤±¡ÖÀ¨¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï3·î2Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢Ãæ5Æü¤ÇÂç²ñ3ÀïÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±8Æü¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÇÀèÈ¯¸«¹þ¤ß¡£¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÈÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÌýÃÇ¤Ê¤¯¡¢½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¾®Ìî»û¡¡Âç¡Ë