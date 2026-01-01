ÌÚÆîÀ²²Æ¡¡¿·º§¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¤È¡ÈÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡É¡¡4·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Õ¥¸¡Öº£Ìë¡¢ÈëÌ©¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê40¡Ë¤¬¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Öº£Ìë¡¢ÈëÌ©¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10:00¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£¶¦±é¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤È·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¡£¡ÈÈëÌ©¤Î´Ø·¸¡É¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Æü¾ïÀ¸³è¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ë¼çÉØ¡ÊÌÚÆî¡Ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¡Ê¹â¿ù¡Ë¤¬ÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÊª¸ì¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤â´Þ¤ó¤ÀÂç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£ÌÚÆî¤Ï¡ÖÎÁÍý¤ÈÎø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡×¤ÈºîÉÊ¤ò²òÀâ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÎÁÍý¥·¡¼¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¹â¿ù¤Ï¡ÖÎý½¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÎÁÍý¤¬¡Ë¾¯¤·¤º¤Ä¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£