¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Çµ¢¹ñ¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¡õR¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤¬24Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆ±Æü¤Þ¤ÇµÜºê»Ô¤Ç¶¯²½¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢27¡¢28Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ÇÃæÆü¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼ÂÀï½Ð¾ì¤Ï3·î2Æü¤Îµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤«¤é¤Î¸«¹þ¤ß¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï23Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤ÇÌöÆ°¤·¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤òÌ³¤á¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤éºòÇ¯6·î¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¿¤á¡¢º£Âç²ñ¤ÏÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£´û¤Ë¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ËDH¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ½çÄ´¤ÊÄ´À°¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¼ç¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¤È¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤Ï¡¢ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁÃå¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ë¾è¤ê¹ç¤¤µ¢¹ñ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤»¤º¼ÂÀï½Ð¾ì¤Ï3·î2Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÎëÌÚ¤Ï20Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤Çº£½Õ½éÂÇÀÊ¤Ç½é¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£