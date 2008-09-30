°ÂÀÄ¶Ó¡¡½Õ¾ì½ê¤ÇºÇÂ®¹Ë³Í¤ê¡õ22ºÐÃÂÀ¸Æü¤Î¡ÈW½ËÇÕ¡É¤À!¡¡Àï²Ò¤ÎÊì¹ñ¤Ø¡Ö¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï24Æü¡¢ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡Ê3·î8Æü½éÆü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë¤ÎÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Àè¾ì½ê¤Ç»Ë¾å9¿ÍÌÜ¤Î¿·Âç´ØÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½é¤Î¹Ë³Í¤ê¤ËÄ©¤à°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡Ë¤¬ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»Ô¤Ç²ñ¸«¤·¤¿¡£ÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤È¤Ê¤ëÂçºå¤Ç¡¢ÁÐÍÕ»³¡¢¾È¹ñ¤ËÊÂ¤Ö»Ë¾åºÇÂ®¤ÎÂç´Ø2¾ì½êÄÌ²á¤Ê¤ÉµÏ¿¤º¤¯¤á¤Î¾º¿Ê¤Ø¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¹Ë³Í¤ê¤Î½Å°µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡ËÎ©¾ì¤â°ã¤¦¤·¡¢ÃíÌÜ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¾ì½ê¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¡£½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤«¤é2Ï¢ÇÆÃæ¡£»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Âç´Ø¤«¤é½êÍ×2¾ì½ê¤Ç¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤Ø¡¢Îò»ËÅª¤Ê²÷µó¤ËÄ©¤à¡£
¡¡Àé½©³ÚÍâÆü¤ÎÍè·î23Æü¤¬22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¡£ºòÇ¯¤Î½Õ¾ì½ê¤Ï¿·ÆþËë¤Ê¤¬¤é´ºÆ®¾Þ¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£²÷¿Ê·â¤Î°ìÇ¯¤ò·Ð¤Æº£Ç¯¤Ï¹Ë³Í¤ê¾ì½ê¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¡£¡Öº£²ó¤ÏºÇ¹â¤Ë¶á¤¤ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¡£»ë³¦¤Ë¤ÏÄ«ÀÄÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ò¤â¾å²ó¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯Á°¤Î2·î24Æü¤ÏËº¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë°Ì´¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÃ»¤¤¸ÀÍÕ¤Ë·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Àï²Ò¤ÎÊì¹ñ¤«¤éÆ¨¤ì¤Æ22Ç¯4·î¤ËÍèÆü¤·¡¢´ØÂçÁêËÐÉô¤ÎÆ»¾ì¤Ê¤É¤Ç·Î¸Å¤ËÎå¤ó¤À¡£Âçºå¤ÏÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤â¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö·ë¤Ö¡×¡£½É¼Ë¤ò¹½¤¨¤ë¹¬Æî¿©ÎÈ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÇÂç¤¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£ÀîÀ¾¹§É§¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤¿Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿Í¤Î¿´¤Î·ë¤Ó¤Ä¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ËÜÍè¤Ï¶â¿§¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç´Ø°Ê¾å¤ÎÃåÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤ë»ç¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£15¸Ä¤ÎÇòÀ±¤âÉÁ¤«¤ì¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÄº¤¤¤Æ¡¢²£¹Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£ºÇ¹â°Ì¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¢¦°ÂÀÄ¶Ó¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ëµÏ¿¡¡¿·Âç´Ø¤«¤é½êÍ×2¾ì½ê¤Ç²£¹Ë¾º¿Ê¤È¤Ê¤ì¤ÐÁÐÍÕ»³¡¢¾È¹ñ°ÊÍè¡¢»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇÂ®¤Î2¾ì½êÄÌ²á¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×16¾ì½ê¤ÏÇ¯6¾ì½êÀ©°Ê¹ß¤Ç¤ÏÄ«ÀÄÎ¶¤Î25¾ì½ê¤òÈ´¤¯»Ë¾åºÇÂ®¡ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é½êÍ×7¾ì½ê¤Ê¤éÂç¤ÎÎ¤¤òÈ´¤¯ºÇÂ®µÏ¿¡£