¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¡Ê¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡¢¿·£Ã£Í½÷²¦¤ËµÞÉâ¾å¤·¤½¤¦¤À¡£

¡¡Ãæ°æ¤Ï¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¶¯Îõ¤ÊÄÞ¤¢¤È¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ë¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ê¤É²ÚÎï¤Ê¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¸å¤Ë­à¤¢¤¶¤È¥Ý¡¼¥º­á¤ä¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊ¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ­¤ò¥¸¥¿¥Ð¥¿¤µ¤»¤ë­à¾®°­Ëâ¥Ý¡¼¥º­á¤Ê¤É¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤¹¤¤À±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡¢¹­¹ð¶È³¦¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Âç¼ê¹­¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃËÀ­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂÔË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹ñÌ±Åª¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Å·À­¤Î¥¹¥¿¡¼À­¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢Æ±¤¸¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç³èÌö¤·¤¿ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£

¡¡º£¸å¤Ï¡ÖÅöÌÌ¤Ï¤¤¤­¤Ê¤ê£Ã£Í¤Î·ÀÌóÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ê¤É¤«¤Ê¤ê¤Î´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ê¤ÉÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ê£Ã£Í¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É·ÀÌó¤Î¡Ë¿ô¤ÏÁêÅö¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼»¦Åþ¤Ï³Î¼Â¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£

¡¡Æ´¤ì¤Î¿¿±û¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤Ç£Ã£Í½÷²¦¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¡£Ãæ°æ¤¬¥ê¥ó¥¯Æâ³°¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î­à¸å·Ñ¼Ô­á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£