¿·¾®·ë¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡¡Í¥¾¡¡õ¡Ö¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÈÖÉÕ¡×ÁÀ¤¦!¡¡ÀÅ²¬¤«¤é96Ç¯¤Ö¤ê¿·»°ÌòÃÂÀ¸¡Ö±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¡×
¡¡¡þÂçÁêËÐ½Õ¾ì½êÈÖÉÕÈ¯É½¡Ê2026Ç¯2·î24Æü¡Ë
¡¡¿·¾®·ë¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤¬¡¢°ËÀª¥±ÉÍÉô²°½É¼Ë¤¬¤¢¤ëÂçºå»ÔÅìÀ®¶è¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£¡Ö»°Ìò¤Ï¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÜÉ¸¡£ÆþÌç¤«¤é5Ç¯È¾¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤È¤µ¤é¤Ë¾å¤ÎÈÖÉÕ¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¤Ï1930Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç¤ÎÅ·Îµ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë96Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·»°ÌòÃÂÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Î¶¿¤ÎÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¼Â´¶¤ÏÍ¯¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÉÕÉ½¤Î¡ÈÀÅ²¬¡É¤â¡ÈÇ®³¤¡É¤ÎÊ¸»ú¤â¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡½é¾ì½ê¤Ç¤ÏÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¶þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2²£¹Ë¤òÇË¤ë¤Ê¤É·òÆ®¡£½éÆü¤ÎÂÐÀï¤Ï²£¹ËÀï¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡£¤É¤ó¤ÊÁêËÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ·Î¸Å¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤«¤é¤Ï15Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤ÎÊõÉÙ»Î¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¢¸½¶Í»³¿ÆÊý¡Ë°ÊÍè¤Î¿·»°Ìò¡£ËëÆâ5¿Í¤¬¤½¤í¤¦½¼¼Â¤·¤¿´Ä¶¤Ç·Î¸Å¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£