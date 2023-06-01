¡Úºå¿À¡ÛÆ£Àî´ÆÆÄ¡ÖÁª¼ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡¡Æ³Æþ¤·¤¿àÄÁÎý½¬á¤¬Ï¢ÇÆ¤ÎÌÀ°ÅÊ¬¤±¤ë²ÄÇ½À
àÄÁÎý½¬á¤¬Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ëÆü¤Ï¡½¡½¡£ºå¿À¤Î£²£´Æü¤Î²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥æ¡¼¥ß¡¼¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÜÀï¤Î»î¹ç½ªÈ×¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç°ì»à¤äÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡£¤Þ¤º¤Ï°ìÎÝÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Èôµå¤ò¼éÈ÷Â¦¤Î°ìÎÝ¼ê¤ÈÆóÎÝ¼ê¡¢±¦Íã¼ê¤¬Íî²¼ÃÏÅÀ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Êáµå¤ÈÆ±»þ¤Ë¹¶·âÂ¦¤Î°ìÎÝÁö¼Ô¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤ÏËÜÎÝ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¼éÈ÷Â¦¤Ï°ìÁö¤ÎÆó¿Ê¤È»°Áö¤ÎËÜÎÝÆÍÆþ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Åê¼ê¤¬Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ËÆþ¤ëà¥ì¥¢Ãæ¤Î¥ì¥¢¥±¡¼¥¹á¤òÁÛÄê¤·¤¿Îý½¬¤À¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¸µ»³ÈôÍ¥ÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤âÀ¾Éð¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¥æ¡¼¥ß¡¼¡×¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹¶·âÌÌ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¤â¤¦¾¯¤·¸å¤í¤Î¥Õ¥é¥¤¤È¤«¤Ç¡Ê¥æ¡¼¥ß¡¼¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¹¶·â¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡Ö¥æ¡¼¥ß¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£²¿²ó¤â¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ºÙ¤«¤¤Ï¢·¸¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÂÇµå¼¡Âè¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÌµÂÌ¤Ê£±ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¤«Í¿¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼éÈ÷ÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÁª¼ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂÎÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Îý½¬¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÏ¢·¸¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎàÄÁÎý½¬á¤¬¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£