¡ã2ÂÇã¤Ã¤Æ¤â5,000±ß°Ê²¼¡ª¡ä¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡ÛÂç¿Í¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡ÖÍ¥½¨¥·¥åー¥º¡×
¥·¥åー¥º¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¥³ー¥Ç¤ä¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÂç¿Í½÷À¤Ë¤Ï¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¥·¥åー¥º¤¬Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡ª Íú¤¿´ÃÏ¤äµ¡Ç½ÌÌ¤Ë¤Ï¥ïー¥¯¥Þ¥ó¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥·¥åー¥º¤¬¾×·â¤Î¥×¥Á¥×¥é¤ÇÅ¸³«Ãæ¡£2Â¥Ô¥Ã¥¯¤·¤Æ¤â5,000±ß°Ê²¼¤ÇGET¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ëµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Íú¤±¤ë¥·¥åー¥º¤òÂ·¤¨¤¿¤¤¿Í¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ëー¥«ー´¶³Ð¤ÇÍê¤ì¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹ ±À¤Î¾å¥Ñ¥ó¥×¥¹¡×\2,480¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎÍú¤ÂØ¤¨ÍÑ¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¡£¡Ö±À¤Î¾å¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¤¥ó¥½ー¥ë¡×¡Ê¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹¥Ëー¥«ー¤Î¤è¤¦¤Êµ¤³Ú¤ÊÍú¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¤¿°ìÂ¤Ç¤¹¡£Áõ¾þ¤òÍÞ¤¨¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏÉþ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÙËâ¤ò¤»¤º¡¢Â¸µ¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£