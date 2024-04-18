¡ÔExpo Legacy¡Õ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢´Û¡¦¥Ù¡¼¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼À½¥Ô¥¢¥Î¡Èµæ¶Ë¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥Ã¥·¥â¡ÉÉ±Ï©¤Ø
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ±¹ñ¤Î¥Ù¡¼¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¼ÒÀ½¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤ÎÊ¸²½¿¶¶½µòÅÀ¡Ö¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸¡×¤ËÇ¼ÉÊ¤µ¤ì¡¢2·î22Æü¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¼Ò¤Ï¡¢1828Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤ÇÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥Ô¥¢¥Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î1¤Ä¡£¥¹¥¿¥¤¥ó¥¦¥§¥¤¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡¢¥Ù¥Ò¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓÀ¤³¦»°Âç¥Ô¥¢¥Î¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼«Æ°±éÁÕµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤¿¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç16ÂæÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1Âæ¤¬ËüÇî¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖThe Great Wave off Kanagawa¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿ÉâÀ¤³¨»Õ¡¦³ë¾þËÌºØ¤ÎºîÉÊ¡Ö¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ê¤«¤Ê¤¬¤ï¤ª¤¡¦¤Ê¤ß¤¦¤é¡Ë¡×¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ÎÂç²°º¬¡Ê³¸¡Ë¤ÎÎ¢Â¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÈÉèÌÌÂæ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿³ë¾þËÌºØ¤Î½ðÌ¾¤Ï¼ë¤Ë¶á¤¤ÀÖ¿§¤Ç¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÇÂÀÍÛ¤òÉ½¤·¡¢¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò»ë»¡¤·¤¿À¶¸µ½¨ÂÙ¡¦É±Ï©»ÔÄ¹¤é»Ô´´Éô¤é¤¬¡¢¤³¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯5·î¤ËÀ¤³¦°ä»º¡¦É±Ï©¾ë¤È¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥·¥§¡¼¥ó¥Ö¥ë¥óµÜÅÂ¤¬¡È»ÐËå¾ë¡ÉÄó·È¤ò·ë¤ó¤À¡Ê¢¨¡Ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÊ¸²½¸òÎ®¤Î¾ÝÄ§¤Ë¡×¤È¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¡£
¡¡ÃÏ°èÊ¸²½¿¶¶½¤Î¤¿¤á¤Ë»ÔÆâ¤ÎÅÅµ¤ÀßÈ÷¶È¡¦¥Ï¥ä¥«¥ï¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤ò¤â¤È¤Ë¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¡£
¢¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦µ×¸µÍ´»Ò»á¡ÖËüÇî³«Ëë°ÊÍè¡¢¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë²ñ¤¨¤¿¡×¡Á¥Ù¡¼¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Ä¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦µ×¸µÍ´»Ò»á¡Ê¹ñÎ©²»³ÚÂç³Ø¡¦Âç³Ø±¡ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡Ë¤òÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥·¥å¡¼¥Ù¥ë¥È¤ä¥ê¥¹¥È¡¢¥Ö¥é¡¼¥à¥¹¡¢¥è¥Ï¥ó¡¦¥·¥å¥È¥é¥¦¥¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¡£
¡¡Ëþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸¡¦Âç¥Û¡¼¥ë¤Î´ÑµÒÌó2000¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È4¿Í¤È¤Î¶¦±é¤Ç¤Ï¡¢É±Ï©¾ë¤ÈÀ¤³¦¤Î5¤Ä¤Î»ÐËå¾ë¤òÌ¾¶Ê¤Ç¤á¤°¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤â´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ×¸µ»á¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¼¥ó¥É¥ë¥Õ¥¡¡¼¼ÒÀ½¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¦¥È¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ÆÈÆÃ¤Î½À¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤²»¿§¤¬ÆÃÄ§¡£Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¥Á¥í¥ëÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¼ùÎð90Ç¯¤Î¥¹¥×¥ë¡¼¥¹¡Ê¥È¥¦¥Ò/ÅâÛØ¡Ë¤ò¿··î¤ÎÌë¤ËÈ²ºÎ¤·¡¢5Ç¯´Ö¤Î¼«Á³´¥Áç¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢1Âæ¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Î¤Ë100Ç¯Èñ¤ä¤¹¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¹á¤ê¤òÅÁ¤¨¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥Ã¥·¥â¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£
¡¡ºòÇ¯4·î13Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤â¤³¤Î¥Ô¥¢¥Î¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ×¡¹¤ËºÆ²ñ¤Ç¤¤¿¡£ËüÇî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÍ§¹¥¤Î¤·¤ë¤·¡£ËÌºØ¤Î³¨¤Ë¤âÂç¤¤ÊÇÈ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï²»¤ÎÇÈ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡É±Ï©»Ô¤Ïº£¸å¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥¨¤Ò¤á¤¸¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÂß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨É±Ï©»Ô¤Ï2028Ç¯¡¢¹ñºÝ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ò¥·¥§¡¼¥ó¥Ö¥ë¥óµÜÅÂ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£