¡Úºå¿À¡Û¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤Ï¤Þ¤¸¤á¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¡¡Æ£ÅÄ²êÀ¸µ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡¡Í··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤Ø¥¥ã¥ó¥×£µÅÙÌÜ¤ÎÁá½ÐÆÃ¼é
¡¡ºå¿À¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡á¤¬£²£´Æü¡¢º£¥¥ã¥ó¥×£µÅÙÌÜ¤ÎÁá½ÐÆÃ¼é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«¤é»Ö´ê¤·¤Æ¡¢É¬»à¤ËÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÅ¬±þ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¤ò¡¢¸×ÈÖÎò£²¤«·î¤Î¿·ÊÆ¡¦Æ£ÅÄ²êÀ¸µ¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£
¡¡´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö£Ç£ï£ï£ä¡¡£í£ï£ò£î£é£î£ç¢ö¡×¤È¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤À¡£·§Ã«¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦Ã«Ã¼¡ÊÆüÂç¡Ë¤Ë¸ò¤¶¤ê¡¢Ìó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÁá½ÐÆÃ¼é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤ÏÆü¡¹¡¢Å¥½¤¯ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤À¤¬¡¢ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÇµåÈ½ÃÇ¤äÊáµå¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££¸Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¡ÊÌ¾¸î¡Ë¤Ç¤ÏÅ¬»þ¼ººö¡¢£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¡Êµ¹ÌîºÂ¡Ë¤Ç¤ÏÆóÍ·´Ö¤Î¥´¥í¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¸áÁ°£¹»þÈ¾º¢¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµå¾ì¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íâ£±£²Æü¤«¤é¤Ï½É¼Ë¤ò£¸»þ¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¥Ð¥¹¤Ç°ÜÆ°¡£¤µ¤é¤Ë»Ö´ê¤·¤ÆÁá½ÐÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ìîµå¤ÎÃÎ¼±¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤¬°Û¿§¤Ê½õ¤Ã¿ÍÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤¸¤á¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¤Î¤À¡££Ä£È¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£²£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ê±ºÅº¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÇÀÊ´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çµå¾ìÎ¢¤Ç¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££²£´Æü¤ÎÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤â¼Â»Ü¡£¤¦¤Þ¤¯Å¾¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎý½¬ÎÌ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×¡£¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¡¢É¬»à¤Ç²ÝÂê¹îÉþ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î¤ÏËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬£µ»î¹çÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë´·¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¡Ê½Ð¾ì¡Ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡£¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¡£ÅØÎÏ¤ÏÉ¬¤ºÊó¤ï¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë
¡¡¢¡ºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¤Î¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼É¾¡¡£±£±Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤ÇÆóÍ·´Ö¤Î¥´¥í¤Ø¤ÎÈ¿±þ¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÊáµå¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤Ç¡ÖÁ°¤ËÍè¤Ê¤¤¡£Â¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÉÝ¤¤¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£¼«¿È¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤â¹Åç¤ÇÍ··â¼ê¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥Ä¤ò°ìÎÝ¼ê¤ËÅ¾¸þ¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¸þ¤³¤¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÏÂÇµå¤¬Â®¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ¤ò»È¤ï¤ó¤È¥·¥ç¡¼¥È¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£