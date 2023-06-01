ÌÚÆîÀ²²Æ¡¢¥Õ¥¸¡ÈÌÚÍË·à¾ì¡É¤Ç½é¼ç±é¡¡Âç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¡õ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Ö¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÆîÀ²²Æ¡Ê40¡Ë¤¬¡¢4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Øº£Ìë¡¢ÈëÌ©¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÚÆî¤ÏËÜºî¤Ç¡¢ÌÚÍË·à¾ì½é¼ç±é¤Ë¤·¤Æ¡¢¿´¤Ë½ý¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âºÆÀ¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö2¿Í¤À¤±¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¡×ÌÚÆîÀ²²Æ¡õ»Ð¡¦À¶¹á¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ò¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¼çÉØ¤¬¡¢¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤«¤é¤Î»ÅÂÇ¤Á¤ò¼õ¤±¤ëÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡È¤¢¤ëÈëÌ©¤òÊú¤¨¤¿¡É¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤òÉñÂæ¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¡ÈÎø°¦¡É¡ß¡ÈÎÁÍý¡É¤ÎÂç¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÌÚÆîÀ²²Æ¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÚÁÒ¤¢¤æ¤ß¡Ê¤Ä¤Ü¤¯¤é¡¦¤¢¤æ¤ß 37¡Ë¤Ï¡¢¸µÇÐÍ¥¤ÎÀì¶È¼çÉØ¡£¹ñÆâ³°¤Ë¿Íµ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¼Â¶È²È¤ÎÉ×¡¦¾Ä¡Ê¤ï¤¿¤ë¡Ë¡¢¾Ä¤ÎÀèºÊ¤ÎÌ¼¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡ÈÍµÊ¡¤Ç¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤¿½÷À¡É¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆü¾ï¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î¥â¥é¥Ï¥éµ¤¼Á¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¿®¤È´¶¾ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹¬¤»¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Â©¤¬¶ì¤·¤¤¡×¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤âÈÝÄê¤µ¤ì¡¢É×¤ÎÍýÁÛ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ëËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤µ¤¨¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤æ¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹¤¤²È¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¡¢ÎÁÍý¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ëÍ£°ì¿´°Â¤é¤²¤ë¾ì½ê¤¬¡È¥¥Ã¥Á¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÌë¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¶¯¤¤¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤æ¤ß¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎºÆÀ¸¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¢¤æ¤ß¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¡¦Kei¡Ê¤±¤¤¡¦¹â¿ù¿¿Ãè¡Ë¤¬¸½¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤ÏÎÁÍý¤òÄÌ¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¤¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹â¿ù¿¿Ãè¤¬±é¤¸¤ëKei¡Ê¤±¤¤¡Ë¤Ï¡¢ÌôÁ·¤Ë¤âÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¡£Kei¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÁÄÊì¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÄÊì¤Î¶µ¤¨¤«¤é¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎÁÍý¿Í¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¥»¥ó¥¹¤ÈÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì£¤ÎÄÉµá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¿©¤Ù¹ç¤ï¤»¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ÎÂÎ¤Î¾É¾õ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤ËÌôÁ·¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡È¥¤¥¿¥ê¥¢¥óÌôÁ·¡É¤Î¸¦µæ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¿È¤ÎÎÁÍý¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤ÈÆ±»þ³«È¯¤µ¤ì¤ëÌ¡²è¤Ï¡¢Îß·×500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¤Ë¤Ö¤ó¤Î¤¤¤ÁÉ×ÉØ¡Ù¤ÎÌ¡²è²È¡¦¹õÂôÌÀÀ¤¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢º£Ç¯£³·î¤ËWEB¥³¥ß¥Ã¥¯Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Øº£Ìë¡¢ÈëÌ©¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¿¸¶°Æ¡¦¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¤È¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ÇÌ¡²è¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢ËÜºî¤Î¸¶ºî¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Æ±¤¸¹ü³Ê¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÁ¡ºÙ¤ÊÉÁ¼Ì¡õÊ¸»ú¡×¤ÎÌ¡²è¤È¡ÖÀ¸¿È¤Î¥ê¥¢¥ë´¶¡×¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿£²¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÅ¸³«¤ÎÊª¸ì¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Î©ÂÎÅª¤ÊÊª¸ìÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢¡ÌÚÆîÀ²²Æ
¡½¡½ËÜºî¡¦¼ç±é¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿À¸³è¤Ë¶ì¤·¤à¼çÉØ¤¬¡¢ÎÁÍý¤ÈÎø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌþ¤µ¤ì¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡££±¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ ¡ÈÄÚÁÒ¤¢¤æ¤ß¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½
¡Ö¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¶ì¤·¤àÀ¸³è¤«¤é¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎKei¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¶¯¤¯À¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«»ý¤Æ¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£º£ºî¤ò¸«¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢¡¹â¿ù¿¿Ãè
¡½¡½ËÜºî¡¦¼ç±é¤ËºÝ¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«ÎÁÍý¤ò¤¹¤ëÌò¤Ï±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥§¥Õ¡¢¤½¤ì¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡ÈKei¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½
¡ÖÆæ¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¥·¥§¥Õ¤Ç¿Í¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ï³ä¤ÈÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌôÁ·¤Ë¤â¾Ü¤·¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¡¢¿´¤Î·ò¹¯¤òÎÁÍý¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ï¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ëºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤ò¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
