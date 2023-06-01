¡Ú¤¤ç¤¦¤«¤é¡Û¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤¬¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡¥×¥é¥¹200±ß¤Ç¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡õ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¡×ÄÉ²Ã²ÄÇ½¤Ë
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¤¤ç¤¦25Æü¤è¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Î¥»¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¡¢McCafe¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤È¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ò¥×¥é¥¹200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄÉ²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡õ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ï2023Ç¯7·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡£Æ±¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ç¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¤Ê¤É¡¢30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤â¤´ÃíÊ¸²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¸áÁ°10»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÊ¸²ÄÇ½¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢McCafe by Barista¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§ ¥Ð¥¤ ¥Ð¥ê¥¹¥¿¡ËÊ»ÀßÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ä¡¢º£¸åÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄÉ²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡õ¥¹¥à¡¼¥¸¡¼
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤Ï2023Ç¯7·î¤ËÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¡¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥å¡¼¡£Æ±¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÃº»À¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡¢ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ç¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ä¥¥ã¥é¥á¥ë¥é¥Æ¤Ê¤É¡¢30¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤â¤´ÃíÊ¸²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥é¥ó¥Á¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¸áÁ°10»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¤Ç¤âÃíÊ¸²ÄÇ½¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢McCafe by Barista¡Ê¥Þ¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§ ¥Ð¥¤ ¥Ð¥ê¥¹¥¿¡ËÊ»ÀßÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤ä¡¢º£¸åÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡¢¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£