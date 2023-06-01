AKB48¡ÖÀ±·î²Ö¡×¤¬¿·¶Ê¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¹ðÇò¡Ö¿Ê¤ó¤ÇÀè¿ØÀÚ¤ëÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡×°ËÆ£É´²Ö
AKB48¤¬67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤òº£Æü25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¿·»þÂå¤òÃ´¤¦°ËÆ£É´²Ö¡Ê22¡Ëº´Æ£åºÀ±¡Ê21¡ËÈ¬ÌÚ°¦·î¡Ê20¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼èºàÃæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔ³ÎÄê¤À¤Ã¤¿3¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î°¦¾Î¡ÖÀ±·î²Ö¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬¡Ö¤»¤¤¤²¤Ã¤«¡×¤Ë·èÄê¡£º£ºî¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¿ô¡¹¤ÎOG¤È¶¦±é¤·¤¿ºòÇ¯¤ò·Ð¤Æ¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖAKB48¤é¤·¤µ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡Ù¤ÈÍýÁÛ¤òÄÉ¤ï¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¸ÄÀ¤Î½¸¤Þ¤ê¤¬³§¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤¿·ëÏÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
ºòÇ¯Ëö°Ê¹ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·ÑÂ³¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÆÃ¤Ë3¿Í¤ÏSNS¤Ç¡ÖËü¥Ð¥º¡×¤òÏ¢È¯¡£º´Æ£¤Ï¡Ö°®¼ê²ñ¤Ç¡ØÁ´À¹´ü¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡ØÉðÆ»´Û¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡Ù¤È½ÐÌá¤ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤«¤Ë¤Ä¤«¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢¡Öº£¤Î»þÂå¤Ï¥Ð¥º¤ë¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼Â´¶¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£È¬ÌÚ¤â¡Ö¥Ð¥º¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
°ËÆ£¤Ïº£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ö¿Ê¤ó¤ÇÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢¡ÖÁ´°÷¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ê¸ø±é¡Ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤òÂç¤¤¯¡¢Ä©ÀïÅª¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
É½Âê¶Ê15Ç¯¤Ö¤ê¤Îºù¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Öº£¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¸¤¤í¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÚ¤Ê¤¯Á°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸ì¤ê¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖAKB48¤Îºù¥½¥ó¥°¤ÏAKB48¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤Ð¤«¤ê¡£²¿¤«¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¾¡Éé¤Î21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨º´Æ£¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ö20¼þÇ¯¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤ò»ä¤¿¤Á¤Î¤È¤ê¤³¤Ë¤Ç¤¤ë1Ç¯¤Ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£°ËÆ£¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¡ÖÀ±·î²Ö¡×¤¬ÂçÎØ¤òºé¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£¡Ú»ûËÜÍùµ±¡Û