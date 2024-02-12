¤´Ë«Èþ¤âÁÔÂç!¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡¦ÌÚ¸¶¡Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¡×ÊÆ¹ñ²£ÃÇ¥×¥é¥ó
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤ÇÆüËÜÀª½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿»°±ºÍþÍè¡Ê24¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê33¡ËÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤éÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬24Æü¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÃå¤Î¹Ò¶õµ¡¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¡£°ìÌö¡¢»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î³®Àû¤Ë¶õ¹Á¤Ç¤ÏÌó400¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¢¹ñ²ñ¸«¤Ç¤ÏÌÚ¸¶¤¬¼¡¤Ê¤ëÌ´¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤ÎÊÆ¹ñ²£ÃÇ¥×¥é¥ó¤ò·Ç¤²¡¢µÍ¤á¤«¤±¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡»°±º¤ÈÌÚ¸¶¤Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¤¬ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤ÎÀèÆ¬¤ÇÅþÃå¥í¥Ó¡¼¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î³®Àû¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó400¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¼ó¤«¤é¤«¤±¤¿¥Ú¥¢¤Ç¤Î¶â¤ÈÃÄÂÎ¶ä¤Î2¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡£2¿Í¤ÏÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯²£¤ËÊÂ¤Ó¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¢¹ñ²ñ¸«¤Ç¤â¼çÌò¤Ï¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÚ¸¶¤Î²óÅú¤ËÊóÆ»¿Ø¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Í³¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÇÊÆ¹ñ¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¡£¥«¥Ê¥À¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢À¸³è¤ÎÁ´¤Æ¤ò¸ÞÎØ¤ÎÄºÅÀ¤Î¤¿¤á¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¿4Ç¯´Ö¡£¤´Ë«Èþ¤âÁÔÂç¤À¤Ã¤¿¡£ÌÚ¸¶¤¬¡Ö2¿Í¤È¤â¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢»°±º¤Ï¡Ö¤ª¼÷»Ê¤Ê¤ÉÆüËÜ¿©¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡É¹¾å¤Ç²ÚÎï¤ËÉñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÃÅ¾å¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â·ÚÌ¯¤À¤Ã¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¡ÈÌÚÂ¼¡ÉÎ¶°ìÁª¼ê¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÌÚ¸¶¤¬¤º¤Ã¤³¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¨¤Ð¡¢¤¹¤«¤µ¤º»°±º¤â¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤ÇÂÎ¤ò»Ù¤¨¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¡£ºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÁ´°÷¤¬²¿¤«Ìò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¤Î24¸Ä¡£ÌÚ¸¶¤ÏºÇ¶¯Áª¼êÃÄ¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤â³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£Ì´ÉñÂæ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¿·¤¿¤Ê4Ç¯´Ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£3·î¤Ë¤Ï¥Ú¥¢ÆüËÜÀª½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤â·ü¤«¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥×¥é¥Ï¡Ë¤Ë¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î´é¤È¤·¤Æ30Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹Âç²ñ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤±¤ó°ú¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤Ä¤«¤Î´Ö¤Î¤´Ë«Èþ¤ò´®Ç½¤·¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎÎ¹¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¢¦ÊÆ¹ñ²£ÃÇ¡¡ÅìÀ¾¤ÎÄ¾Àþµ÷Î¥¤ÏÌó4800¥¥í¡£¼«Æ°¼Ö¤Ç²£ÃÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁö¹Ôµ÷Î¥¤ÏÌó4000¡Á6000¥¥í¤È¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ë¾ì¹ç¤Ï7000¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¤¥ê¥Î¥¤½£¥·¥«¥´¡Á¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê²£ÃÇÆ»¡Ö¥ë¡¼¥È66¡×¤Ïº£Ç¯¡¢³«ÄÌ100Ç¯¤ÎµÇ°¥¤¥ä¡¼¡£Å´Æ»¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´ÊÆÅ´Æ»Î¹µÒ¸ø¼Ò¡Ê¥¢¥à¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¥·¥«¥´·ÐÍ³¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Þ¤ÇÌó70»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£¡¡