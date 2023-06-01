¡ÖÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡×¥ì¥¸¤Ç²ñ·×Ãæ¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¤ª¤í¤·²¼È¾¿ÈÏª½Ð 51ºÐÃËÀ¤òÂáÊá »¥ËÚ»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦·ª»³·Ù»¡½ð¤Ï2026Ç¯2·î24Æü¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤à¼«¾ÎÁÒ¸Ëºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê51¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯11·î13Æü¡¢¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢ÆîËÚÄ®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î¥ì¥¸¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¡¢²ñ·×Ãæ¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥¯¤ò¤ª¤í¤·¡¢½÷À½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Å¹Â¦¤Ï·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯12·î4Æü¤ËÆ±¤¸Å¹¤ÇÃË¤¬Æ±ÍÍ¤Ê¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢12·î11Æü¤ËÅ¹¤Î½¾¶È°÷¤¬¡ÖÅ¹Æâ¤Ç±¢Éô¤òÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¤¤¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï½¾¶È°÷¤¬¸«¤¿ÃË¤Î¼Ö¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤éÃË¤òÆÃÄê¤·¡¢ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡ÖÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡£¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
