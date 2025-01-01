¥¹¥Î¥Ü³®Àû¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸ÞÎØÂåÉ½8¿Í½¸·ë¡ª¥Ö¡¼¥àºÆÍè¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼Â¿¿ô
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡ÆüËÜÁª¼êÃÄµ¢¹ñ
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡ÊBA¡Ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊSS¡ËÃË½÷¤Î¸ÞÎØÂåÉ½8¿Í¤¬25Æü¡¢Ê¡Åç¸©ÈØÄôÄ®¤ÎÀ±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¥Í¥³¥Þ¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î³®Àû¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¸ø³«Îý½¬¤ÈÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë25Æü¤Î²ñ¸«¤Ë¤ÏÁ´°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¶¥µ»¤Ë¤ÏÃË»ÒÂåÉ½4¿Í¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥¹¥Î¥Ü¤ò»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¢¹ñ²ñ¸«¤Ë¤ÏBA¡¢SS¤ÎÃË½÷¥á¥À¥ê¥¹¥È5¿Í¤¬½ÐÀÊ¡£BAÃË»Ò¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌÚÂ¼°ªÍè¡Ê21¡á¥à¥é¥µ¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¶â¤Î¼Â´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¼ïÌÜ¤ÎÆüËÜÀª¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤·¤«¤â°ìµ¤¤Ë6¸Ä¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£1990Ç¯Âå¤Ë¹ñÆâ¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Î¥Ü¤À¤¬¡¢¡£À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥á¥À¥ë¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²Áý¤Ç¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Î¥Ü¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢³®Àû¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤ä¿Æ»Ò¸þ¤±¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó´ë²è¤âÍÑ°Õ¡£Âç²ñ¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤âÌµÎÁ¤È¤·¤¿¡£²¾Àß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÐÌÌ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î»ÜÀß¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤Îµ»¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍè¾ì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£