¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤ÎG1¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡×73¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¤ÏÌÚ²¼æÆÂÀ¡Ê34¡áÂçºå¡ËÁª¼ê¤ÎG1½éV¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·þ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Æ¨¤²¤Ð¤«¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£¿åÌÌ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤½¤í¤¦G1Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤ÇÌÜÎ©¤ÄÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11·î¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¤¿¸½¥â¡¼¥¿¡¼¡£G1Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤¬¶ËÃ¼¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌÀï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÌá¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÌÚ²¼Áª¼ê¤òÍ¥¾¡¤ØÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï9¹æµ¡¡£Ä¾Á°¤Ç½ÅÎÌµé¤ÎÈÓ»³¹¸»°Áª¼ê¤¬¾è¤ê¡ÖÁ´Á³°¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÅÎÌµé¤¬¾è¤Ã¤ÆÆ°¤¯¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ÎÏ¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¤ä¤Ï¤êÂÎ½Å¤¬Â¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ÈÆ±¤¸½®Â¤Ë¤Ê¤é¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¥Ü¡¼¥È¤¬´¹¤ï¤ë¤³¤È¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ê¤É¸¶°ø¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£9¹æµ¡¤¬¼¡²ó¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£