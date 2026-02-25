¡Ú¥Ü¡¼¥Èµ¼Ô¥³¥é¥à¡¡»øº²8¿Í½°Á´°÷½¸¹ç¡ª¡Ê¶áÆ£ÌÀ½Õ¡Ë¡ÛÆÁ»³SG²¦¤Î°ëÉôÀ¿¤¬ÄìÎÏÈ¯´ø¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Ç¤Ï2·î27Æü¤«¤é3·î5Æü¤Þ¤Ç¤Î·î¤Þ¤¿¤®¤Ç¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£7Æü´Ö³«ºÅ¤ËÉþÉô¹¬ÃË¡¢Ãç¸ýÇî¿ò¡¢¾¾ºêÍ´ÂÀÏº¡¢°ëÉôÀ¿¡¢»³ºê·´¡¢¹õÌî¸µ´ð¤é¼çÎÏµé¤¬»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡V¸õÊäÉ®Æ¬³Ê¤Ï°ëÉô¡Ê35¡á°¦ÃÎ¡Ë¡£ÆÁ»³¤Ç¤Ï23Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇÍ¥¾¡¡£SG½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÁ»³¤òÆÃÊÌ¶¥Áö4Àá¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÍ½ÁªÍî¤Á¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£º£²ó¤Î°ìÈÌÀï¤Ç¤ÏSGÇÆ¼Ô¤ÎÄìÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£ÆÁ»³2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÂÐ¹³³Ê¤Î»³ºê¤ÏÄ¾¶á¤Î¼ã¾¾G1¼þÇ¯¤Ç½øÈ×¤«¤é2¡¢1¡¢1Ãå¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¡£½àÍ¥¤Ç¤Ï4Ãå¤Ç½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤ÎÆÁ»³°ìÈÌÀï¤Ï¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ÇÍ¥¾¡Àï1¹æÄú¤Ë¾è¤ë³èÌö¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÂ¼ÅÄ¹À»Ê¤Ë4¥³¡¼¥¹·þ¤ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ4Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÁ»³ÄÌ»»4Í¥½Ð¤ÇÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÁ»³½éV¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡£
¡¡A1µé°Ê³°¤Ç¤ÏÃÝ°æµ®»Ë¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£º£´ü¾¡Î¨7¡¦64¤ÏÍ¥½¨¤½¤Î¤â¤Î¡£Á°¡¹´ü¤ËF2¤¬¤¢¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÇÁ°´ü¤Ï80Áö¤È½ÐÁö²ó¿ôÉÔÂ¤ÇA2¹ßµé¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏV¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
