¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ã´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬14Ç¯4·î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë12Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½½Æó»Ù¤¬¤Ò¤È²ó¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤¤³¤ÈÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡£ÃåÇ¤Åö»þ¤Ï»æÌÌ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤Î9³ä¤¯¤é¤¤¡£º£¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤äX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¹¹¿·¤Ê¤É»Å»öÆâÍÆ¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£¡È¿·Ê¹µ¼Ô¡É¤È¤¤¤¨¤É»æ¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ï½®·ô¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ä¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬Ãæ¿´¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÂç¤¤¤¡¢¾®¤µ¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°ì¤Ä¤À¤±¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç°·¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁª¼ê¤Î¥±¥¬¤ä°ÂÈÝ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡£´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤·¡¢²¼¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÁ´¹ñ24¾ì¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÁª¼ê¤Î°ÂÈÝ¤òX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Ê¡²¬¤äÆôºê¤Ê¤É¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥¹¾ì¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Þ¤À¾¯¿ô¡£Á´¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¾ì¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°Â¿´¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£