¤³¤ìÊØÍø¡ª¡ª¡Ú3COINS¡Û¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë♡¡Ö¿·ºî¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¡×
²¿¤«¤ÈÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¥Ã¥Á¥ó¼þ¤ê¡£¾¯¤·¤Ç¤âÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¡Ö¿·ºî¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤é¤ì¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê¥é¥Ã¥¯¤äÉÛ¶Ò¤«¤±¤¬ÅÐ¾ìÃæ¡£²÷Å¬¤ò³ð¤¨¤¿¤¤»þ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ê¡ÖÄß¤ê¸ÍÃª²¼¼ýÇ¼¥é¥Ã¥¯¡×
Á°ÌÌ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÊª¤¬¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¤³¤Á¤é¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÄß¤ê¸ÍÃª²¼¤Î¥Ç¥Ã¥É¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼ýÇ¼¥é¥Ã¥¯¡×¤È¤Î¤³¤È¡£±ü¹Ô¤¤âÆâÀ£¤¬26cm¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤µ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï\1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥é¥Ã¥¯¤ÎÄìÌÌ¤Ë¤Ï·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥³¥ê¤¬Î¯¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¡£
³ê¤êÍî¤Á¤òËÉ¤²¤½¤¦¤Ê¡ÖÄß¤ê¸ÍÃª²¼ÉÛ¶Ò¤«¤±¡×
¸ø¼°¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö²óÅ¾¼°¥Ï¥ó¥¬ー¤ÇÉÛ¶Ò¤¬½Å¤Ê¤é¤º¡¢É÷ÄÌ¤·¤è¤¯´³¤»¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊØÍø»ÅÍÍ¤Î¤³¤Á¤é¡£¥Ï¥ó¥¬ー¤ÎÀèÃ¼¤Ï¤ä¤ä¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³ê¤êÍî¤Á¤ë¤Î¤â¥¬ー¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï\550¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Ê£¿ô¤ÎÉÛ¶Ò¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í¾¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¬ー¤Ë¤ÏÎØ¥´¥à¤ä¥ß¥È¥ó¤ò°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§S.Hoshino