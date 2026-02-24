¤É¤ì¤â¤«¤ó¤ó¤Ã¤ï¤¤¤¤ーー¥Ã¥Ã♡¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Ýー¥Á¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡ª¡Ö¿·ºî¥¥ã¥é¥Á¥ãー¥à¡×
°ìÅÙ²ó¤¹¤È»×¤ï¤º½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¤Ï¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿¿ô¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ä¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ïÎà¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¥È¥¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Û¤É¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¸«¤«¤±¤¿¤é²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¿·ºî¥¥ã¥é¥Á¥ãー¥à¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¥¹¥ó¥¹¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤á¤¸¤ë¤·¤Ë
Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¹¥ó¥¹¥ó¤ò¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡×¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´5¼ïÎà¤Ç¡¢¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¿ÆÍ§¤Î¥Î¥ó¥Î¥ó¤È¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¥¾¥ó¥¾¥ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@gnm.ao¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡¢¥Éー¥Ê¥Ä¤«¤é´é¤òÇÁ¤«¤»¤¿¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡Ö¿©¤ÙÊª¤È¥¹¥ó¥¹¥óºÇ¹â¤À¤Í¤Ã¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£
¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤ÇÂ¸ºß´¶È´·²
¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê¡×¤Ï¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤Î¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ë¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤Ï¥¯¥ê¥¢»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇØ·Ê¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤¬²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸ü¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´5¼ïÎà¤Ç¡¢¥Î¥ó¥Î¥ó¡¦¥¾¥ó¥¾¥ó¤â¤â¤Á¤í¤ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¤á¤¸¤ë¤·¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ
1·î¤ÎÂè5½µ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êー vol.4¡×¡£Á°²ó¤ÎÂè3ÃÆ¤Ï2024Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£Á°²óÆ±ÍÍ¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤ä¤É¤é¾Æ¤¡¢¥É¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬Â·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤É¤é¾Æ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤â¤´µ¡·ù¤Î¤è¤¦¡£¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥åー¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥ã¥Ã¥¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¥Á¥ãー¥à¤Ë
ÊüÁ÷30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ë¥ã¥Ã¥¡ª¡×¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Ë¥ã¥Ã¥¡ª ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È ～¤È¤Ã¤Æ¤ª¤Ì¾¾ìÌÌÊÓ～¡×¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥Ë¥ã¥Ã¥¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¥·ー¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£@gnm.ao¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¥Ë¥ã¥Ã¥¤äÁÐÍÕ¤Î¾å¤Î¥Ë¥ã¥Ã¥¡¢¥Ó¥ó¤Î¥Õ¥¿¤Î¾å¤Î¥Ë¥ã¥Ã¥¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¤è¤¦¡£»Ä¤ê2¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¬¥Á¥ã¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
º£²ó¤Ï¡Ú¥¬¥Á¥ã¡Û¤Î¡Ö¿·ºî¥¥ã¥é¥Á¥ãー¥à¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥Á¥ã¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬Áá¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´°Çä¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¬¥Á¥ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@gnm.aoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë