º£Ç¯¤Î²Æ¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¹â²¹¤Ë¡¡½Õ¤â¾¯±«·¹¸þÂ³¤¯¤¿¤áÎÓÌî²ÐºÒ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¡µ¤¾ÝÄ£¤¬6¤«·îÍ½ÊóÈ¯É½
µ¤¾ÝÄ£¤Ï3·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç¤ÎÅ·µ¤¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â½ë¤¤²Æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î3·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´¨µ¤¤ÈÃÈµ¤¤Î¶ÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊÐÀ¾É÷¡×¤¬Ê¿Ç¯¤è¤êËÌ¤òÎ®¤ì¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½Õ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±«¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÓÌî²ÐºÒ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ë¤ä¤ä¶¯¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î²Æ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏµîÇ¯¤Þ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐÎ®³èÆ°¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î²Æ¤â¤«¤Ê¤êµ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
