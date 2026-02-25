¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶â¤Ï£°¡¥£¹£´¡ó°Â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ ¶â¤Ï£°¡¥£¹£´¡ó°Â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ ¶â¤Ï£°¡¥£¹£´¡ó°Â¡á£Î£Ù¶â½ªÃÍ 2026Ç¯2·î25Æü 3»þ56Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á5176.30¡Ê-49.30¡¡-0.94%¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´£²£¸¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â£±¡ó¤ÎÂçÉý¹â ÊÆ£²Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì¡¡ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡£³¡¥£´£µ£µ¡ó £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£µ£¹¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü