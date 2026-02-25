µþÀ®ÅÅÅ´¤¬¡Ö¿··¿ÆÃµÞ¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¡¢Á°¾ÈÅô²£¤Î¡ÖÆæ¤ÎÀþ¡×¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤«¡Ä
µþÀ®ÅÅÅ´¤Ï2·î13Æü¡¢¡ÖÀ®ÅÄ¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¹¹¤Ê¤ë¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¿··¿ÍÎÁÆÃµÞ¤Î¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÀ®ÅÄ¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥»¥¹¿·ÀþÀ°È÷·×²è¤Î¸¡Æ¤Ãå¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£2028Ç¯ÅÙ¤Ë±¿¹Ô³«»ÏÍ½Äê¤Î¿··¿ÍÎÁÆÃµÞ¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ»þÂ®160¥¥í±¿Å¾¤Ç¡¢²¡¾å¡ÁÀ®ÅÄ¶õ¹ÁÂè2¥Ó¥ë¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ò¡¢ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¡¹Àþ²½¤Þ¤Ç»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¹½ÁÛ¤Ï¡¢»äÅ´¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÂçµ¬ÌÏÅê»ñ¤È¤Ê¤ë¡£µþÀ®ÅÅÅ´¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤È¼Â¸½¤Ø¤Î²ÝÂê¤È¤Ï¡£¡ÊÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡»Þµ×ÊÝÃ£Ìé¡Ë
¡¡º£¸å10Ç¯¤ÎÀ®ÅÄ¥¢¥¯¥»¥¹ÀïÎ¬¤Ï2025Ç¯6·î2ÆüÉÕµ»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¿·¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¿··¿ÍÎÁÆÃµÞ¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò»þÂ®130¥¥íÄøÅÙ¡¢²¡¾å¡ÁÀ®ÅÄ¶õ¹Á´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤ò45Ê¬ÄøÅÙ¤È¿äÂ¬¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¡Ö30Ê¬Âæ¤Ç¤Ä¤Ê¤°¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¹âÂ®ÅÙ»þÂ®160¥¥í±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¡¢ÆüÊëÎ¤¡Á¶õ¹ÁÂè2¥Ó¥ë´Ö¡Ê66.2¥¥í¡Ë¤òºÇÂ®36Ê¬¤ÇÁöÇË¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¡¾å¤«¤é57.3¥¥í¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¿··¿ÍÎÁÆÃµÞ¤âÆ±Åù¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç»þÂ®160¥¥í±¿Å¾¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢²¡¾å¡Á¶õ¹ÁÂè2¥Ó¥ë´Ö¤ò¡ÖºÇÂ®30Ê¬ÂæÁ°È¾¡×¤ËÃ»½Ì¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¼ÖÎ¾¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾ÀµÌÌ¤Îº¸È¾Ê¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä±¿¹Ô·ÁÂÖ¡¢°¦¾Î¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¡Ö±Ô°Õ¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤·¤Æº£¸å¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Á°¾ÈÅô²£¤ËÈó¾ïÈâ¤Î¤è¤¦¤ÊÀþ¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£Èó¾ïÈâ¤ÏÃÏ²¼Å´ÀþÆâ¤Î±¿¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢Á°²óµ»ö¤Î¼èºà¤ÇµþÀ®¤Ï¡ÖÃÏ²¼Å´¾è¤êÆþ¤ì¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
