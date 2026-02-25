¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢±ÊºîÇîÈþ¤È¡È18Ç¯¤Ö¤ê¡É¶¦±é¡Ö±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êË½¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡±ÊºîÇîÈþ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï4·î´ü²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø»þ¤¹¤Ç¤Ë¤ª¥¹¥·!?¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¸å10¡§00¡Ë¡£»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿50ºÐ¤Î½÷À¤¬¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤ÇÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¹Ö»ÕÌò¤È¤·¤Æ¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£2008Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿Í¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¾Ð¤¦¤Ê¡Ù°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Î½Ö´Ö¡ª¡×±ÊºîÇîÈþ¡õ¡È¸åÇÚ¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡ÉRIP SLYME¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢É×¤òÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÂÔ»³¤ß¤Ê¤È¡Ê±ÊºîÇîÈþ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¡È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3¥ö·î¤Çò¿¿¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤È¸½ÂåÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢·øÊª¤Ê¹Ö»Õ¤ä¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤ËÀ¸¤¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¾¾»³¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¦Âç¹¾¸Í³¤Ìï¡£¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤éÂ¾¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎÃË¤Ç¡¢ò¿¤Ø¤Î¶¯¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤æ¤¨¤Ë¥¿¥¤¥Ñ½Å»ë¤Î¸½Âå¤äÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¡£¤ß¤Ê¤È¤¬Æ¯¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾ïÏ¢µÒ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Á¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤«¤éÅ¹°÷¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤µ¤«¤ÊÁÈÄ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¾¾»³¤ÏTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£GPÂÓ3ÏÈ¤¹¤Ù¤Æ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï°®¤ê¤ÎÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªò¿¤ò°®¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°®¤ì¤Ð°®¤ë¤Û¤É¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡Ù¤È¿·¤·¤¤²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ëÂç¹¾¸Í¤Ï¡¢¿¦¿Íµ¤¼Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¾Ð¤ï¤Ê¤¤·øÊª¤ÊÃË¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡±Êºî¤È¾¾»³¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¶¦±é¡£±Êºî¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾¾»³¤â¡Ö18Ç¯·Ð¤Ã¤Æ´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤¬³Ú¤·¤ß¡£±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êË½¤ì¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¸ß¤¤¤ÎÌò¤òò¿¥Í¥¿¤ËÎã¤¨¡¢±Êºî¤ÏÂç¹¾¸Í¤ò¡ÖÎÏ¶¯¤¤¿§±ð¤ò´¶¤¸¤ë¡È¥«¥Ä¥ª¡É¡×¡¢¾¾»³¤Ï¤ß¤Ê¤È¤ò¡ÖÄ«ÃëÈÕ¤É¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡ÈÇ¼Æ¦´¬¤¡É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ò¿´Æ½¤¤Ë¤Ï¡¢¹¾¸ÍÁ°ò¿¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤¬»²²Ã¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëò¿¤âÆ±Å¹¤Î¿¦¿Í¤¬°®¤Ã¤¿ËÜÊª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÄÉµá¤¹¤ë¡£Ì´¤â»Å»ö¤âÎø¤âÍ§¾ð¤â¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÀ¸¤¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¡È»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡É¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤Î½Ö´Ö¡ª¡×±ÊºîÇîÈþ¡õ¡È¸åÇÚ¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¡ÉRIP SLYME¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢É×¤òÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÂÔ»³¤ß¤Ê¤È¡Ê±ÊºîÇîÈþ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¡È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¡É¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3¥ö·î¤Çò¿¿¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¡Èò¿¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤È¸½ÂåÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢·øÊª¤Ê¹Ö»Õ¤ä¸ÄÀË¤«¤ÊÃç´Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡×¤ËÀ¸¤¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¾¾»³¤ÏTBS²ÐÍË¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£GPÂÓ3ÏÈ¤¹¤Ù¤Æ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï°®¤ê¤ÎÆÃ·±¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ªò¿¤ò°®¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°®¤ì¤Ð°®¤ë¤Û¤É¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡©¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡Ù¤È¿·¤·¤¤²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÍ¤¬±é¤¸¤ëÂç¹¾¸Í¤Ï¡¢¿¦¿Íµ¤¼Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¾Ð¤ï¤Ê¤¤·øÊª¤ÊÃË¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡±Êºî¤È¾¾»³¤Ï18Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ¶¦±é¡£±Êºî¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÅÙ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾¾»³¤â¡Ö18Ç¯·Ð¤Ã¤Æ´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤¬³Ú¤·¤ß¡£±Êºî¤µ¤ó¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êË½¤ì¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¸ß¤¤¤ÎÌò¤òò¿¥Í¥¿¤ËÎã¤¨¡¢±Êºî¤ÏÂç¹¾¸Í¤ò¡ÖÎÏ¶¯¤¤¿§±ð¤ò´¶¤¸¤ë¡È¥«¥Ä¥ª¡É¡×¡¢¾¾»³¤Ï¤ß¤Ê¤È¤ò¡ÖÄ«ÃëÈÕ¤É¤³¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡ÈÇ¼Æ¦´¬¤¡É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ò¿´Æ½¤¤Ë¤Ï¡¢¹¾¸ÍÁ°ò¿¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¶äºÂ¤ª¤Î¤Ç¤é¡×¤¬»²²Ã¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëò¿¤âÆ±Å¹¤Î¿¦¿Í¤¬°®¤Ã¤¿ËÜÊª¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÄÉµá¤¹¤ë¡£Ì´¤â»Å»ö¤âÎø¤âÍ§¾ð¤â¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÀ¸¤¤ëÂç¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¡È»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤·¡É¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£