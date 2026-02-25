¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¡ÖPAIN IS BEAUTY¡×¤¬¼«¿È8ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¡ÖPAIN IS BEAUTY¡×¤¬¡¢2·î25ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô121Ëü1131²ó¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯75Ëü8956²ó¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»8ºîÌÜ¡Ú¢¨¡Û¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇËºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖPAIN IS BEAUTY¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿³Ú¶Ê¡£HANA¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿BMSG¡ß¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¡ØNo No Girls THE FINAL¡Ù¤Î¥½¥í¿³ºº¤ÇMOMOKA¤¬Æ±¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¤Û¤«ºîÉÊ¢¨Ã£À®½ç¡¿¡ÖNever Grow Up¡×¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á¡×¡ÖAngel¡×¡ÖBµé¡×¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥á¥â No.5¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖSAD SONG¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯3·î2ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¡ä
